Fate Core System Deutsche Ausgabe Spielkritik

Fate ist ein recht offenes Pen und Paper Rollenspielsystem. Zum Spielen braucht man eigentlich nicht viel. Das Grundregelwerk, ein paar Würfel (entweder original Fate Würfel oder zur Not auch ganz normale Würfel) ein paar Blätter mit Stiften, einige Markierungssteine und ein paar Freunde mit denen man das Spiel spielen kann. Wer nun schon einmal ein Rollenspiel gespielt hat, wird sich nun fragen, was denn das Besondere an Fate ist. Ganz einfach – Fate bietet ein Grundregelwerk für ein völlig neues Rollenpielabenteuer. Man ist an keine Welt gebunden, sondern kann alles völlig frei entscheiden. Mit Fate hat man die Möglichkeit in seinen Lieblingsfilm einzusteigen, seinem Lieblingssuperhelden als Unterstützung zur Seite zu stehen, oder auch etwas völlig klassisches wie ein herkömmliches Fantasy oder Science Fiction Abenteuer zu erleben. Fate bietet ein fast grenzenloses Spielvergnügen und die Grenzen, die gesetzt sind, werden in diesem Grundregelwerk erklärt.

Das Regelwerk ist für jede Art von Rollenspielern gemacht, ob nun Neuanfänger, oder alte Hasen. Man wird im Buch an die Hand genommen und durch die verschiedenen Stufen der Charakter, aber auch der Welterschaffung geführt. Dabei gibt es immer grundlegende Informationen aber auch anschauliche Beispiele durch die Nutzung einer fiktiven Rollenspielgruppe. So wird das vorher nur theoretisch Erklärte sofort mit Leben gefüllt und man sieht, dass diese abstrakte Erklärung in den Regeln gar nicht so schwer ist. Manchmal gibt es sogar noch ein nettes Bild dazu, welches dem Ganzen noch mehr Leben einhaucht. Dazu kommen noch Querverweise an den Seitenrändern, die es ermöglichen schnell weitere Informationen zum Thema zu bekommen, so dass man ein allumfassenderes Bild der jeweiligen Regel, oder Funktion des Charakters erhält.

Dieses macht auch den Charme des Regelwerks aus. Zum einen ist es sehr verständlich geschrieben, zum anderen kann man immer schnell nachblättern, wenn man etwas nicht genau verstanden hat, oder weitere Informationen benötigt. Somit ist dieser Band ein guter Einstieg in die Welt es Rollenspiels. Ein wenig erschwerend kommt aber hinzu, dass man fast keine Grenzen hat, so dass es vielleicht ein wenig zu einer Überfrachtung an Informationen oder auch Freiheiten kommen kann. Doch auch dafür hat der Band eine passende Lösung parat, da man die Spielwelt gemeinsam und am besten auch erst nach und nach entwickeln soll.

Meiner Meinung nach ist Fate ein gut durchdachtes, aber auch recht spielerfreundliches Rollenspiel, welches einen recht schnell spielen lässt. Nach dem Lesen der ersten knapp 50 Seiten könnte man theoretisch schon mit dem Spielen anfangen. Alles andere kommt dann im Spiel selbst, kann aber durch die Querverweise und das Inhaltsverzeichnis am Ende recht schnell nachgeschlagen werden.

Die deutsche Ausgabe des Rollenspiels ist beim Uhrwerk Verlag in einer sehr ansprechenden Hardcover Version erschienen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung, da man nur mit den Grundregeln eigentlich schon ein komplettes Spiel gestalten kann. Mir hat das Spielen viel Spaß gemacht und auch die Entwicklung einer eigenen Welt empfand ich als nette Herausforderung. Mit dem dazu passenden Fate Toolkit hätte ich mir die Arbeit zwar erleichtern können, doch nun habe ich eine für mich und meine Mitstreiter passende Welt erschaffen, die uns und unseren Figuren würdig ist. Fate ist eine willkommene Abwechslung zu den völlig festgefahrenen anderen Rollenspielen großer Hersteller.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10