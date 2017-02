Offenbarung 23 Folge 70 Psycho Hörspielkritik

Nach den letzten Abenteuern wacht der Hacker Georg Brand alias T-Rex in einer Nervenklinik in Hamburg auf. Dort wurde er eingeliefert, nachdem er scheinbar am Hauptbahnhof verwirrt herumgelaufen ist und dort sogar angefangen hat zu randalieren nachdem man ihn darauf angesprochen hatte. Nun ist er also dort und weiß nicht wieso, da seine Erinnerungen an die vorherigen Ereignisse einfach weg sind. Nur in seinem Kopf hört er die Stimmen seiner beiden Gönner. Das ist zum einen Ian G. der das Gewalttätige in ihm repräsentiert, zum anderen aber auch Kate, die seine gute Stimme im Kopf ist und ihn immer wieder beruhigt.

Georgs Verschwinden bleibt aber nicht unbemerkt. Seine Freunde Kim und Nolo stellen ihre eigenen Nachforschungen an und entdecken beim Finden der Chiffre von Tron eine groß angelegte Verschwörung, der Georg wohl auf der Spur war. Scheinbar haben die Amerikaner vor einigen Jahren erkannt, dass man sich einige Medikamente zu Nutze machen kann um das menschliche Gehirn zu beeinflussen und eine Art „Brainwash“ vorzunehmen. Doch wie hilft ihnen das auf der Suche nach ihrem verschwundenen Freund weiter?

In der Nerveneilanstalt nutzt Georg in einem etwas klareren Moment die Gunst der Stunde, als eine Mitpatientin für einige Zeit die Pfleger ablenkt. Georg gelingt die Flucht und er kann sogar mit dem Bus wegfahren und einen Notruf abgeben. Doch leider haben seine Feinde ihre Augen und Ohren überall, so dass dieses kurze Aufbäumen gegen die Autoritäten bald schon wieder vorüber ist. Zum Glück kam der Notruf gerade rechtzeitig, so dass Georgs Freunde und Verbündete nun einen Anhaltspunkt haben, wo ihr Freund sein könnte.

Nach der Episode „Diesel“ führen uns die Autorin Catherine Fibonacci und Produzent Sebastian Pobot mit „Psycho“ Episode 70 der „Offenbarung 23“ Hörspielreihe in die Welt des Wahnsinns und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes. In einer äußerst spannenden Episode wird Georg in eine Nervenheilanstalt entführt und dort wie einer der Insassen behandelt. Wie sich im Laufe der Folge herausstellt könnte so ein Verhalten in Deutschland öfter stattfinden und den Status eines Kranken wird man nie wieder los. Ein spannendes Thema, welches hier mit dem nötigen Respekt behandelt wird.

Für die Umsetzung der Episode „Psycho“ konnten Pobot und Fibonacci auf ihre nun schon seit einigen Episoden bekannten Sprecher zählen. . So ist erneut Alexander Turrek als Georg Brand, Peter Flechtner als Kim Schmittke, Marie Bierstedt als Nolo, Helmut Krauss als Erzähler beziehungsweise Nat Mickler, Jaron Löwenberg als Tron, Arianne Borbach als Margo, Uschi Hugo als Kate und nach langer Zeit auch wieder Till Hagen als Ian G. zu hören. Dazu kommen noch die Stimmen von Gabrielle Pietermann, Tobias Schmidt, Thomas Karallus, Constantin von Westphalen, Torsten Sense, Stephanie Kirchberger, K. Dieter Klebsch, Bodo Wolf, Alexandra Lange, Detlef Tams, Julia Casper, Klaus Dittmann, Julia Fölster und Gabriele Libbach.

Mit „Psycho“ konnten die Macher erneut eine erstklassige Folge produzieren. Die Geschichte ist wirklich gut durchdacht und die Machart ist wirklich cool. Durch die Nutzung der verschiedenen Stimmen in Georgs Kopf wird der Zwiespalt in seinem Innern gut dargestellt. Nach einigen etwas langatmigeren Episoden, hat die Serie nun ihren Weg wiedergefunden und bleibt hoffentlich auch mit den kommenden Episoden auf diesem Niveau.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?