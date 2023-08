Die Ärzte legen mit „OMG die ärzte LOL“ Tempelhof 2024 nach

Die Ärzte haben kürzlich eine größere Tour für 2023 angekündigt und nun legt die beste Band der Welt aus Berlin (aus Berlin) mit „OMG die ärzte LOL“ Tempelhof 2024 nach. Das Trio macht bei Nachhaltigkeit ernst und wird bei den Konzerten “drastisch weniger Ressourcen und Klima. Und zwar ganz systematisch. Außerdem gibt’s T-Shirts, Lieblingslieder, Brotbier – und für Berliner:innen mit Berechtigungsnachweis (formerly known as Berlinpass): ermäßigte Sozialtickets.”

Der Vorverkauf startet am 28. August 2023 um 17 Uhr ausschließlich hier:

https://bademeister.opm-shop.com

Alle Detailinfos zu Vorverkauf und Sozialtickets auf:

https://bademeister.opm-shop.com

Alle Infos zum umfassenden Nachhaltigkeitskonzept der Tempelhof-Konzerte bei „Labor Tempelhof“ auf:

www.labor-tempelhof.org

https://guidebook.labor-tempelhof.org

Alle Infos zu die ärzte nur echt auf:

www.bademeister.com

DIE ÄRZTE

omg die ärzte lol (mit hunden & pferden)

23.08.2024

D

Berlin – Flughafen Tempelhof

24.08.2024

D

Berlin – Flughafen Tempelhof