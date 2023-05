100 Kilo Herz: Neues Album, neue Single, Video & Tour

100 Kilo Herz veröffentlichen neue Single “Station 30”, die es ab sofort im Stream gibt, und das dazugehörige Video wird am Montag erscheinen. Der neue Track stammt vom kommenden neuen Studioalbum “Zurück nach Haus”, was im September erscheinen wird. Eine Tournee ist für Sommer und Herbst angesetzt. Die Daten gibt es weiter unten. Das Video gibt es am Ende.

“Station 30” erzählt vom zermürbenden Alltag in der Pflege, von der Überbeanspruchung des Personals in den Kliniken, das hinter seinen Patient:innen selbst zu kurz kommt.

100 Kilo Herz – Station 30 – Singlecover

Im Sommer und Herbst geht es für das Punk-Sextett auf große Tournee durch Deutschland mit Statiuonen auch in Österreich.

Die anstehenden Livetermine lesen sich wie folgt:

100 KILO HERZ

27.05.23 Kronach, Die Festung Rockt

24.06.23 Münster, Vainstream Rockfest

30.06. – 01.07.23 Enkirch, Fallig Open Air

13.07. – 15.07.23 Straubenhardt, Happiness Festival

20.07. – 23.07.23 Cuxhaven, Deichbrand Festival

21.07.23 Selters-Münster, Seepogo

11.08.23 Bildein (A), PictureOn Festival

25.08. – 26.08.23 Wolfshagen, Rock am Beckenrand

16.09.23 Leipzig, Dreck + Glitzer

23.09.23 Wien (A), Chelsea

06.10.23 Hamburg, Knust

07.10.23 Bremen, Schlachthof

26.10.23 München, Backstage

27.10.23 Frankfurt/Main, Das Bett

28.10.23 Burgdorf, Kulturhalle Sägegasse

29.10.23 Luzern (CH), Sedel

30.10.23 Dresden, Chemiefabrik

03.11.23 Hannover, Musikzentrum

04.11.23 Münster, Sputnikhalle

10.11.23 Berlin, SO 36

11.11.23 Rostock, Peter-Weiss-Haus

24.11.23 Jena, Kassablanca

25.11.23 Düsseldorf, Zakk

01.12.23 Kassel, Goldgrube

02.12.23 Köln, Artheater

