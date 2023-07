15 Jahre Missstand – Jubiläumsshows kommen im November

Die österreiche Punkrock-Band Missstand feiert in diesem Jahr “15 Jahre Missstand” mit zwei Jubiläumsshows im November diesen Jahres in ihrem Ursprungsland. Die österreichische Gruppe blickt auf einige Tourneen, vier Studioalben und unzählige Live-Shows zurück. Die zwei Shows sind folgende und beinhalten auch Gäste:

15 JAHRE MISSSTAND

24.11.2023 Graz / Music-House

Oidorno + Pestpocken + A Guy Named Lou

Tickets: Mail an: [email protected]

25.11.2023 Wien / Arena

Oidorno + Pestpocken + Caloris Impact



Missstand selbst dazu:

“15 Jahre Missstand. Ey, wenn ihr wüsstet wie viel uns das bedeutet. Wir konnten durch diese Band so viele gute Dinge erleben. Wir haben Alben veröffentlicht, unzählige Konzerte gespielt und mindestens so viele Menschen dadurch kennengelernt. Freundschaften sind entstanden und wir konnten so viel schöne Plätze sehen. In den letzten Jahren waren wir ständig auf Tour. Wir haben so ziemlich jeder Autobahnraststätte im deutschsprachigen Raum einen Besuch abgestattet und lieben das alles nach wie vor. Das Ganze ist für uns ein Grund endlich mal wieder eine ordentliche Geburtstagssause zu schmeißen. Dazu haben wir uns Bands eingeladen die wir sehr gerne mögen und auch total abfeiern. Zusätzlich basteln wir bereits an großartigen Ideen und der ein oder anderen Überraschung. Das wird was Besonderes, das versprechen wir euch! Jetzt fehlt eigentlich nur noch ihr. Ihr seid alle herzlich eingeladen – kommt uns in Graz und Wien besuchen! Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet und wir legen ihn euch ans Herz. Wenn’s voll wird, geht nix mehr.”

© 15 Jahre Missstand Plakat