20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Thilo Krapp Comic Kritik

Mit „20.000 Meilen unter dem Meer“ von Jules Verne hat sich Thilo Krapp, geboren in Hagen in NRW und in Berlin lebend, einen Klassiker vorgenommen und in ein 256-seitiges farbiges Graphic Novel umgewandelt. In den 1860er-Jahren werden mehrere Eisenschiffe im Atlantik und im Pazifik Opfer eines mysteriösen Angriffs. Doch es ist kein Wesen bekannt, das solche Stärke und Fähigkeiten besitzen könnte. Es müsste Eisen aufschlitzen können. Der bekannte Tiefsee-Professor Arronax will der Sache auf den Grund gehen und begibt sich auf eine Expedition. Gemeinsam mit seinem Diener Conseil und dem Harpunier Ned Land tritt er seine Reise über die Weltmeere an. Aber das vermeintliche Meeresmonster entpuppt sich als das Unterseeboot Nautilus – unter dem Kommando des mysteriösen Kapitän Nemo. Damit beginnt ein Abenteuer, das Arronax und seine Freunde an ungeahnte Orte tief verborgen im Meer führt. Und in tödliche Gefahr bringt.

20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Thilo Krapp (© Carlsen Verlag)

Diese unglaubliche Reise in die Tiefen der Meere wurde von Thilo Krapp gut bis ausgezeichnet in Szene gesetzt. Die Geschichte ist sowieso immer eine „Lesereise“ wert und im illustrierten Zustand einfach Gold wert, weil, zumindest ich, den Drang habe, dies dann öfter zu lesen. Klar, ein reines Schriftstück kann viel detaillierter schildern aber: das versucht (und es gelingt ihm, Thilo Krapp, auch) der Illustrator ebenfalls in die Zeichnungen und Illustrationen mit einfließen zu lassen. Daher macht es sehr viel Spaß, dieses Werk nach sehr langer Zeit einmal mehr zu lesen und auch ansehen zu können.

20.000 MEILEN UNTER DEM MEER

von Thilo Krapp

nach Jules Verne

ISBN 978-3-551-79358-4

Hardcover, 256 Seiten

farbig, EUR 26