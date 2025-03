7 Psychopaths von Fabien Vehlmann, Sean Phillips Comic Kritik

Mitgewirkt haben an der Comic-Trilogie 7 Psychopaths Fabien Vehlmann (writer), Sean Phillips (art), Hubert (colors) & Troy Peteri (letters) und erschienen sind die drei Bände erstmals in englischer Sprache via Boom!, vorher gab es die nur in Europa und soweit die Informationen stimmen in französischer Sprache sowie erstmals im Jahre 2007 erschienen.

7 Psychopaths #1 von Fabien Vehlmann, Sean Phillips (© Boom Entertainment)

Die Story spielt während des 2. Weltkriegs, nicht unbedingt einfallsreich sollte man meinen. Doch als sich der Krieg auch gegen die Alliierten wendet, keimt ein verrückter Plan auf: 7 Psychopathen sollen sich auf den Weg machen, um hitler zu töten und den Krieg zu beenden.

Aufgebaut sind die drei Bände grob in Zusammenstellung des Teams aus Psychopathen, Vorbereitung und Ausführung der Mission. An manchen Stellen zieht sich das ein wenig hin, an anderen wiederum geht es zu schnell und erweckt den Anschein eines zerbrochenen Glases, da es konfus und zusammenhangslos wirkt. Gleichzeitig eröffnet dies natürlich mehrere Möglichkeiten, wie die Story weiter gehen könnte und spornt die Fantasie des Lesers an.

Auch könnte man anmerken, dass die US Soldaten nicht alle fett sind und herumschreien. Andererseits geht es da sicherlich anderen Ländern ebenso, wenn US Comics in anderen Teilen der Welt landen. Das scheint einvernehmlich hinnehmbar zu sein und liegt wohl im Bereich der Kunstfreiheit.

Da tut sich also nicht sonderlich viel. Überblickt man die Trilogie, ist es abwechslungsreich. Liest man die Bände jeweils einzeln, kann der Eindruck erweckt werden, es ist langsam, zu schnell oder zu wirr. Gegen Ende laufen die Stränge aber wieder zusammen und es ist letztendlich ein guter Band beziehungsweise gute Bände.