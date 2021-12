8 Kalacas unterschreiben bei Atomic Fire Records

Die Skacore-Band 8 Kalacas haben kürzlich bei Atomic Fire Records unterschrieben. Zur neuen und ersten Single “R2rito” aus dem kommenden Album “Fronteras” ist kürzlich samt Video erschienen. Ihr habt auch Skacore gelesen, oder? Ich frage nur, denn angepriesen wird die Band mit “der frühen Raserei SYSTEM OF A DOWNs, der Härte SLIPKNOTs und der explosiven Energie SOCIAL DISTORTIONs in einer mexikanischen Umgebung”. Der Band wird im Übrigen Ocho Kalacas ausgesprochen. Wie auch sonst? Immer ist eine Acht angezeigt und die Info schreibt von einer mexikanischen Umgebung. Also, wird es Spanisch sein. Egal. “Fronteras” wird am 25. März 2022 erscheinen. Den Clip zu “R2rito” könnt ihr euch unten ansehen und hier streamen sowie downloaden.

„Dieser Song ist allen alltagsmüden Leuten gewidmet. Wir verkommen immer mehr zu Robotersklaven der Industrie und der Grund dafür sind unser aller Ambitionen. Es wird niemals Wachstum in einem System, das auf Massengehorsam ausgelegt ist, geben“, kommentiert Choriz, der Mann an der Trompete.

8 Kalacas (© Photo Credit: Martin Cano (El Cano Photography))

8 Kalacas haben außerdem einen Vertrag mit Dez Fafara (Devildriver, Coal Chamber), dem leitenden Geschäftsführer und Mitgründer von The Oracle Management, in dessen Chefetage auch seine Frau, Anahstasia Fafara, als Geschäftsführerin dabei ist.. „Als 8 KALACAS mit ihrer Anfrage auf mich zugekommen sind, habe ich Songs, deren Einzigartigkeit ich mir sofort bewusst geworden bin, gezeigt bekommen“, erklärt Dez Fafara und fährt fort: „Die Kombination von Heavy Metal mit einer gewissen Punk-Rock-Attitüde, gepaart mit Ska-Elementen und Bläsern… Man muss schon blind sein, um die Schlagkräftigkeit dieser Mischung nicht zu erkennen! Also habe ich sie mir live angesehen und konnte nicht glauben, wie das Publikum getobt, wie punktgenau die Band gespielt hat und welch außergewöhnliches Gefühl sie umgibt. Ich musste einfach Teil des Ganzen werden!“

„Das ist der coolste und heißeste Scheiß der Welt“, schwärmt Atomic-Fire-Records-Geschäftsführer und -Gründer Markus Wosgien. „Nachdem uns Dez und Anahstasia gegenseitig vorgestellt hatten, habe ich das Video zu ‘R2rito’ vorgeführt bekommen – und dieses hat mich direkt vom Hocker gehauen. Es ist der pure Wahnsinn, welch überirdische Energie dieser einzigartige Soundcocktail zu vermitteln im Stande ist! Dieser Song musste einfach die erste Single werden und ich hoffe, dass Ihr da draußen exakt dieselbe Erfahrung machen werdet. Genießt dieses aggressive Monstrum und stellt Euch schon mal auf weitere Hits derselben Güteklasse ein. Dieser Band gehört die Zukunft! Wer ihr einmal verfallen ist, wird nicht mehr von ihr loskommen!“

© 8 Kalacas – R2rito Artwork

„Dieses Album ist das wahre Leben“, sagt die Band. „Es ist das, was in dieser Sekunde in unserem Land und in vielen anderen Staaten passiert. Viele Menschen lassen ihre Familien, ihre Liebsten und ihre Sicherheit zurück, um ein neues Leben zu beginnen – nur, um dann festzustellen, dass das eigentlich von Anfang an so gut wie unmöglich gewesen ist. Viele Menschen haben für einen Traum gelebt und sind dafür gestorben – einen Traum, den sie eh nie hätten verwirklichen können, weil sie nicht die richtigen Papiere hatten oder nicht aus den richtigen Familien stammten. Alle Grenzen sind aber doch nur imaginäre Linien, die uns trennen sollen.“

„Wir sehen es jeden Tag auf den Straßen. Es gibt Obdachlose, die unter Brücken leben, während Hunderte von Gebäuden in der Stadt leerstehen. Wir sehen, wie Unternehmen und Politiker Entscheidungen treffen, die sich auf Millionen von Menschen auswirken, während deren Arbeitsplätze gesichert sind und ihre Sicherheit gewährleistet ist. Dieses Land ist voller Klassen- und Rassen- sowie geschlechtlicher Unterschiede und man muss nur um die nächste Straßenecke biegen, um diese Realität mit eigenen Augen zu sehen.“

„Wir singen über die buchstäblichen Grenzen, die so viele Länder erzwingen, die die Menschen trennen und diskriminieren. Aber wir singen auch über die Grenzen in unseren Köpfen, die uns davon abhalten, glücklich zu sein oder daran zu glauben, dass wir würdige Menschen sind, die mehr erwarten dürfen als das, was die Gesellschaft für uns vorgesehen hat.“

8 KALACAS sind:

Sr. Kalaca | Gesang

Getse | Gesang

Adam | Schlagzeug

Sick | Bass

Steve | Gitarre

Choriz | Trompete

Gio | Posaune