Martin Sonneborn kannte ich bisher nur als Chef der Partei Die Partei, Satiriker, Spaßbremse für andere Parteien und anderen, allerdings nicht als Buchautor (nur vom Hörensagen, nie gelesen). Das konnte ich nun ändern und zwar mit dem Werk”99 Ideen zur Wiederbelebung der politischen Utopie”. Untertitel: “Das kommunistische Manifest”, außerdem “99 astreine Utopien für Deutschland”. Ja, für wen sonst? Die Balearen?

99 Ideen zur Wiederbelebung der politischen Utopie von Martin Sonneborn (© KiWi Verlag)

Die Partei wurde vor über 15 Jahren gegründet und Martin Sonneborn amtiert als deren Bundesvorsitzender, im Partei-Die-Partei-Jargon heißt das dann „GröVaZ – Größter Vorsitzender aller Zeiten“. Zahlreiche Aktionen verursachten Störungen im gängigen Ablauf einer Wahl, im EU-Parlament, in Sendungen, beim Leser, kurz: beim Rezipienten. Das sorgt für die Möglichkeit eines “Skandals” aber oft auch “nur” zum Nachdenken. Viel zu oft leider auch so etwas wie Trotzreaktionen. Wahrscheinlich ist es nicht unwahr, wenn ich sage, das Herr Sonneborn erstmal, genau wie seine Mitstreiter, nicht arbeitslos wird bei den Reaktionen, den Taten und agieren an vielerlei Stellen.

Folgerichtig erscheint ein Buch mit Ideen, mit Utopien und den oft vorkommenden Hinweisen auf diejenigen, die es verbockt haben und/oder laut eigenen Grundsätzen schon längst umgesetzt haben müssten.

Es hätte also lustiger sein können, wenn man sich diese Realität nur vorstellen bräuchte statt die Medien zu nutzen, aus dem Fenster zu schauen, zwei Radio zu hören, eine Tagesausgabe einer Zeitung zu lesen oder oder oder. Und wer ist schuld? “Die da oben!” Natürlich.

Trotz alledem hat das Buch mich “abgeholt”, irgendwo “hingebracht” (ich führe mit mir jetzt Sondierungsgespräche, um zu erfahren wohin und was ich da soll) und mir einige Zweifel bezüglich meiner letzten Wahlen eingebrockt. Kann dieses Werk in die Schulbibliotheken aufgenommen werden? Einfach, um eine Position abseits der gängigen Parteien kennenzulernen und die eigenen Positionen beziehungsweise der favorisierten Partei/en abgleichen zu können? Wenngleich auch nur grob, unvollständig. Aber es ist schon erschreckend wie viel Informationen in so einem Buch passen. “Gut”, dass ich nur 99 + 33 Bonusstücke lesen “musste”. Aber vielleicht sind Teile für die einzelnen Bundesländer ebenfalls eine gute Idee. Gerade im Hinblick auf die kommende Landtagswahl in NRW.

Wie ist das Buch “99 Ideen zur Wiederbelebung der politischen Utopie” von Martin Sonneborn denn nun aus meiner Sicht? Sehr zu empfehlen, sehr lesenswert, sehr gut.

Wertung: 4,99 von 5 Punkten

Buchinfos beim Verlag