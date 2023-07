A Life Divided – Down The Spiral Of A Soul CD Kritik

Am 7. Juli 2023 ist von der deutschen Band A Life Divided das aktuelle Studioalbum “Down The Spiral Of A Soul” über AFM Records erschienen. Die Münchner Band gründete sich 2003 und aus Sänger Jürgen Plangger (auch Gitarrist bei Eisbrecher), Gitarrist Tony Berger, Bassist Tobias Egger und Drummer Manuel Di Camillo.

Während der direkte Vorgänger „Echoes“ (2020) mit seinen Synthie-Klängen eine Hommage an die 1980er Jahre war, geht es auf “Down The Spiral Of A Soul” wieder härter zur Sache. Dazu Jürgen Plangger: „Das Album ist natürlich auch ein Spiegel der letzten Jahre. Das Leben draußen fühlt sich eher nach Moll als nach Dur an. Liegen die besten Zeiten hinter uns? Manchmal fühlt man sich machtlos einer Abwärtsspirale ausgesetzt.“

© A Life Divided – Down The Spiral Of A Soul Artwork

Als Vorgeschmack auf das Album veröffentlichte A LIFE DIVIDED bereits am 18.11.2022 die erste Single „Last Man Standing“. Wieder Plangger: „Das Stück beschäftigt sich mit der Entfremdung – von Leuten im persönlichen Umfeld, aber auch von vermeintlichen Gewissheiten. Ein Gefühl, das viele von uns in den letzten Jahren erlebt haben. Starke Menschen, die wir als Fels wahrgenommen haben, wanken. Manche fallen sogar oder ziehen sich in die dunklen Ecken ihrer Seele zurück.“ Im Januar folgte ein weiterer Track namens „Best Time“, der sich mit narzisstischen Persönlichkeiten befasst, die so von sich eingenommen sind, dass sie ihr Scheitern gar nicht mehr wahrnehmen. Doch es ist nicht alles nur schwarz: „Life Goes On“ lässt einen Hoffnungsfunken schimmern.

Das erwähnte “Last Man Standing” ist schon ein stückweit härter als der Sound auf dem letzten Album. Bei “Best Time” kommen hingegen auch einige Industrial-Einflüsse durch, was dem Song aber auch dem Longplayer gut steht. “Life Goes On” hat alles davon und einen wahnsinnig catchy Refrain. Mit “catchy” Vocals fängt hingegen “True Religion” an und geht direkt über in einen härteren Gitarren-Sound um dann wieder runterzufahren.

Auf diesem Studioalbum vereinen A Life Divided alle – für mich – wichtigen Faktoren, um daraus einen ansprechenden Sound und Longplayer zu machen. Sehr gute, catchy Mischung und sehr zu empfehlen. Gefällt mir außerordentlich gut. Lohnenswert auch die Coverversion zu “Send Me An Angel” (Original: Real Life).

AFM Records