Axxis kündigen neues Album “Coming Home” und das Ende der Band an

Für den 12. Juli 2024 kündigt die Band Axxis ihr neues Studioalbum “Coming Home”. Außerdem verkündet die Band damit auch ihr Ende. Heute morgen ist mit „Blackest Vision“ der erste Track aus dem kommenden Album erschienen – zusammen mit einem Visualizer.

Mittlerweile hat die Band mehrere Millionen Tonträger verkauft, Top-Chartentries gefeiert und Sänger Bernhard Weiß bekam den Kulturpreis der Stadt Lünen verliehen. Anfang 2011 gründeten Axxis ihr eigenes Label Phonotraxx Publishing, auf dem sie seither alle Alben veröffentlicht haben.

Mit der Veröffentlichung des neuen Albums am 12.07.24 auf ihrem eigenen Label geht diese Zeit nun zu Ende. AXXIS werden ihr letztes Album veröffentlichen und im Herbst 24 auf Tournee gehen – inklusive zweier großen Anniversary Shows – spielen und nach Hause kommen. COMING HOME eben.

Abgerundet wird das Album durch das epische Coverartwork von Thomas Ewerhard. „Wie immer sind die Songtexte in das Cover grafisch eingearbeitet worden“, erklärt Sänger Bernhard Weiß. „Der Dark Angel, ein Wesen aus Maschine, Tierkopf und kriegerischem Menschen, hält ein Baby behütend im Arm. Die Idee dahinter: AXXIS ist unser Baby, welches im Arm von KI in Tierform und einer Welt der Zerstörung, der Fakenews, der Unwahrheiten, kaum eine Chance sieht diese Welt mit ihren Texten voller Botschaften zu Frieden, Klimaschutz, Freiheit und Gerechtigkeit kreativ zu erreichen oder zu verbessern, so wie wir es uns als junge Menschen 1989 vorgestellt haben.“

„Es ist naheliegend“, erklärt Oellers abschließend, „die 35 Jahre AXXIS feierlich zu beenden und den AXXIS Kreis im Jahr 2024 mit dem Album „COMING HOME“ zu schließen. So war diese Produktion etwas Besonderes für uns. Uns war es wichtig, noch einmal alle Facetten, die Axxis musikalisch ausmachen, in die Songs zu packen. Wir haben uns viel Zeit gelassen, um in den hauseigenen Soundworxx Studios die Songs optimal zu produzieren.“

Line Up:

Bernhard Weiß (vocals)

Harry Oellers (keyboards)

Matthias Degener (guitar)

Rob Schomaker (bass)

Dirk Brand (drums)

© Axxis – Coming Home (Artwork)

Das Album „Coming Home“ erscheint am 12.07.24 via Phonotraxx/ Broken Silence/ The Orchard als CD, Vinyl, digital und als limitierte Box (Vinyl, CD, Flag, Poster, Autogrammkarte, Patch und Bonus Mini-CD mit zwei exklusiven Bonustracks) und ist hier vorzubestellen: https://brokensilence.de/lnk/axxis-ch

Die limitierte “COMING HOME” Box mit 2 Bonus Songs + Vinyl + CD + Flagge + Poster + Aufnäher + signierte Autogramkarte: https://originalproduct.de/artikel/?30925

“COMING HOME” Digipak: https://originalproduct.de/artikel/?30923

“COMING HOME” Vinyl: https://originalproduct.de/artikel/?30924

AXXIS “Coming Home” Tour 2024/25

05.09.2024 D – München / Backstage Werk

06.09.2024 CH – Pratteln / Z-7

25.09.2024 D – Aschaffenburg / Colos-Saal

26.09.2024 D – Augsburg / Spectrum

27.09.2024 D – Geiselwind / Music Hall

28.09.2024 D – Regensburg / Airport Obertraubling

02.10.2024 D – Lennestadt-Halberbracht / Schützenhalle

23.01.2025 D – Siegburg / Kubana

24.01.2025 D – Stuttgart / Im Wizemann

25.01.2025 D – Nürnberg / Hirsch

Anniversary Shows:

29.11.2024 D – Memmingen / Kaminwerk

29.12.2024 D – Bochum / Zeche

Festivals:

13.07.2024 D – Balingen – RVBANG Festival

20.07.2024 D – Balge/ Rock das Ding Festival

23.08.2024 PT – Pindelo dos Milagres / Metaleiro Open Air

07.09.2024 D – Tuttlingen / Beast of Rocks Festival

16.12.2024 CZ – Praha / Rockové vánoce na Barce

11.01.2025 D – Hamburg / Ballroom Birthday Bash Festival

Discographie:

Kingdom of the night (1989), Axxis II (1990), Access All Areas – Live (1991), The Big Thrill (1993), Matters Of Survival (1995), Voodoo Vibes (1997), Back To The Kingdom (2000), Eyes Of Darkness (2001), Time Machine (2003), Paradise In Flames (2006), Best Of Ballads & Acoustic Specials (2006), Doom Of Destiny (2007), Utopia (2008), 20 Years Of Axxis: The Legendary Anniversary Live Show (2-CD+2-DVD) (2011), reDISCOver(ed) (2012), Kingdom of the night II Black & White Edition (2014), 25 years of Rock And Power (2-CD+DVD) (2015), Retrolution (2017), Monster Hero (2018), Bang your head with Axxis (Blu-ray) (2019), Best of EMI-Years (2019), Virus Of A Modern Time (EP, nur digital) (2020), Coming Home (2024)

