Die Toten Hosen kündigen Live-Album „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ an

Die Düsseldorfer Punkrocker Die Toten Hosen kündigen ihr neues Live-Album „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ an. Das Livealbum erscheint am 21. Juni 2024 über dem Hosen-Label JKP, Jochens Kleiner Plattenladen. Die Band spielte am 11.09.1992 zum ersten Mal in Buenos Aires, Argentinien, es war der Beginn einer großen Liebe zwischen einer Band aus Düsseldorf und den Fans aus Südamerika. “2022 jährte sich dieser Auftritt zum 30. Mal und gefeiert wurde dieses Jubiläum natürlich dem Anlass angemessen mit einigen Konzerten in der argentinischen Hauptstadt und einer weiteren Show in Tandil. Zu Trainingszwecken ließ man einige der Abende mitschneiden. Vor ein paar Monaten schmiss Gitarrist Kuddel auf der Band-Weihnachtsfeier zu vorgerückter Stunde die Aufnahmen noch mal in den Player und alle waren überrascht, dass diese nicht nur sämtliche Anwesenden sondern sogar den Polizeibeamt*innen, die wenig später wegen Ruhestörung anrückten, begeisterten.

„Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ enthält mit 20 Songs nicht nur die Highlights aus den Sets dieser Konzerte, sondern mit „Más allá del bien y del mal “, „Iván fue un comunista“, „Uno, Dos Ultraviolento“ und „Represión“ einige Coverversionen der wegweisenden argentinischen Punkband Los Violadores und Pilsen, mit deren Sänger Pil die Band eine lange Freundschaft verband.

Ein weiterer Höhepunkt ist “Ya No Sos Igual“, ein argentinischer Punkrock-Klassiker von Dos Minutos, deren Frontmann Mosca gemeinsam mit den Toten Hosen in Buenos Aires aufgetreten ist.

„Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ erscheint als Doppel-LP in einer auf 10.000 Stück limitierten und nummerierten Edition mit jeweils einer blauen und weißen 180g-Vinyl-Scheibe und als CD (Erstauflage im Digipack) mit 28seitigem Booklet, als Download und Stream.”

© Die Toten Hosen – Fiesta y Ruido Die Toten Hosen live in Argentinien (Artwork)

„Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“!

Alle sagen das Auswärtsspiel Altes Fieber Bonnie & Clyde Más allá del bien y del mal Reisefieber Cokane in my brain Du lebst nur einmal Schön sein Pushed again Iván fue un comunista Uno, dos ultraviolento Wünsch Dir was Hier kommt Alex Strom First Time Ya no sos igual Freunde Viva la revolution Represión

