A Life Divided haben neue Single “Disorder” veröffentlicht

A Life Divided haben mit dem neuen Track “Disorder” eine weitere Single aus ihrem kommenden Studioalbum veröffentlicht. Dieses kommt am 07. Juli 2023 via AFM Records raus. Der neue Longplayer wurde unter der Regie von Erik Damköhler in den hauseigenen Studios aufgenommen, Mix und Master übernahm Christoph Wieczorek (Annisokay) von den Sawdust Studios. Nachfolgend gibt es das Video, Album-Artwork, Tracklist und Tourdaten:

© A Life Divided – Down The Spiral Of A Soul Artwork

“Down The Spiral Of A Soul” Tracklist:

01 Last Man Standing

02 Best Time

03 Life Goes On

04 True Religion

05 Disorder

06 Thanks For Nothing

07 Hand Of Healing

08 Tear Down the Walls

09 Send Me An Angel

10 Burn The Fields

11 Down The Spiral Of A Soul

Ab September kommt dann das Quartett mit ihrem neuen Album auf Tour. Als Opener ist die vierköpfige Formation TAG MY HEART mit von der Partie.

Tickets sind bei allen bekannten VVK-Stellen sowie unter www.eventim.de erhältlich.

Down The Spiral Of A Soul Tour 2023

Support: Tag My Heart

09.09.2023 München, Backstage Werk

14.09.2023 Stuttgart, Das Cann

15.09.2023 Memmingen, Kaminwerk

16.09.2023 Cham, L.A. Live-Style-Cafe

21.09.2023 Aschaffenburg, Colos-Saal

22.09.2023 Oberhausen, Kulttempel

23.09.2023 Hannover SubKultur

02.10.2023 Leipzig, Moritzbastei

03.10.2023 Hamburg, MarX