A Life Divided mit neuer Video-Single “Life Goes On”

Die Band um Sänger Jürgen Plangger (auch Gitarrist bei Eisbrecher) konnte eine beeindruckende Laufbahn hinlegen. Seit einigen Veröffentlichungen sind sie bei AFM Records und waren als Support unter anderem bei Oomph!, Mono Inc., Eisbrecher oder Apocalyptica.

Während der direkte Vorgänger „Echoes“ (2020) mit seinen Synthie-Klängen eine Hommage an die Achtziger Jahre war, geht es auf “Down The Spiral Of A Soul” wieder härter zur Sache. Dazu Jürgen Plangger: „Das Album ist natürlich auch ein Spiegel der letzten Jahre. Das Leben draußen fühlt sich eher nach Moll als nach Dur an. Liegen die besten Zeiten hinter uns? Manchmal fühlt man sich machtlos einer Abwärtsspirale ausgesetzt.“

A Life Divided feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und veröffentlichen am 07. Juli 2023 ihr neues Studioalbum “Down The Spiral Of A Soul” via AFM Records. Der neue Langspieler wurde unter der Regie von Erik Damköhler in den hauseigenen Studios aufgenommen. Mix und Master stammt von Christoph Wieczorek (Annisokay) in den Sawdust Studios.

Als Vorgeschmack auf das im August 2023 erscheinende Album veröffentlichen A LIFE DIVIDED bereits am 18.11.2022 die erste Single „Last Man Standing“. Wieder Plangger: „Das Stück beschäftigt sich mit der Entfremdung – von Leuten im persönlichen Umfeld, aber auch von vermeintlichen Gewissheiten. Ein Gefühl, das viele von uns in den letzten Jahren erlebt haben. Starke Menschen, die wir als Fels wahrgenommen haben, wanken. Manche fallen sogar oder ziehen sich in die dunklen Ecken ihrer Seele zurück.“

Im Januar folgt ein weiterer Appetithappen in Form von „Best Time“, der sich mit narzisstischen Persönlichkeiten befasst, die so von sich eingenommen sind, dass sie ihr Scheitern gar nicht mehr wahrnehmen. Doch es ist nicht alles nur schwarz: „Life Goes On“ zum Beispiel lässt einen Hoffnungsfunken schimmern, den wahrscheinlich jeder von uns gut brauchen kann.

© A Life Divided – Down The Spiral Of A Soul Artwork

“Down The Spiral Of A Soul” Tracklist:

01 Last Man Standing

02 Best Time

03 Life Goes On

04 True Religion

05 Disorder

06 Thanks For Nothing

07 Hand Of Healing

08 Tear Down the Walls

09 Send Me An Angel

10 Burn The Fields

11 Down The Spiral Of A Soul

Down The Spiral Of A Soul Tour 2023

Support: Tag My Heart

09.09.2023 München, Backstage Werk

14.09.2023 Stuttgart, Das Cann

15.09.2023 Memmingen, Kaminwerk

16.09.2023 Cham, L.A. Live-Style-Cafe

21.09.2023 Aschaffenburg, Colos-Saal

22.09.2023 Oberhausen, Kulttempel

23.09.2023 Hannover SubKultur

02.10.2023 Leipzig, Moritzbastei

03.10.2023 Hamburg, MarX