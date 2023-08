ABBA: The Movie kommt zurück in die Kinos

In diesem Herbst können sich ABBA-Fans freuen. ABBA: The Movie wird wieder in die Kinos kommen und das knapp fünfzig Jahre nach seiner Premiere. Am 17. und 19. September wird es weltweit Aufführungen geben. Nur zwei Tage lang haben Fans und Interessierte die Möglichkeit gemeinsam mit neuen und alten Fans auf der ganzen Welt den Film und die Musik zu genießen. Kinos in mehr als 20 Ländern nehmen an diesem globalen Event teil und zeigen den Film und brandneue Inhalte von ABBA Voyage, ABBA The Museum und dem ABBA-Archiv.

© ABBA: The Movie

ABBA : The Movie wurde 1977 unter der Regie von Lasse Hallström während der extrem erfolgreichen Australien-Tournee der Band und in Breitbild und mit 4-Kanal-Ton produziert. Seine Weltpremiere hatte der Film am 15. Dezember 1977 in den australischen Städten Sydney und Perth, Europapremiere war am 26. Dezember 1977 in Stockholm. Bundesdeutscher Kinostart war am 16. Februar 1978. Innerhalb eines Jahres hatte ABBA : The Movie über 5 Millionen Kinobesucher. Am 7. Februar 2006 erhielt die überarbeitete DVD-Produktion des Films in Stockholm einen schwedischen Grammy Award. Der Film enthält zusätzliches Footage und überarbeitete Versionen der ABBA Klassiker und Chart-Hits wie „Dancing Queen, „SOS“, „Name Of The Game” und „Waterloo“.

Alle Infos zu Tickets und den teilnehmenden Kinos gibt es unter: https://abbathemovie.com/