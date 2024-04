Aborted – Vault Of Horrors CD Kritik

Vor knapp einem Monat ist das Release “Vault Of Horrors” von der belgischen Death-Metal-Band Aborted bei Nuclear Blast Records erschienen. Dabei handelt es sich gleichzeitig um das Labeldebüt. Im Januar wurde außerdem verkündet, das Aborted und Bassist Stefano Franceschini getrennte Wege gehen (wir berichteten hier). Das aktuelle Album ist das letzte Mal, dass man Stefano als Bassist bei der belgischen Band hören kann.

© Aborted – Vault Of Horrors – Artwork

Im Januar diesen Jahres erschien die Single “Death Cult” samt Musikvideo. Als Feature-Gast ist Alex Erian von Despised Icon mit dabei. Das Video ist eine kurze Hommage an The Texas Chainsaw Massacre. Das Ergebnis könnt ihr euch weiter unten ansehen. Neben den genannten Gastsänger sind aber auch unter anderem Johnny Ciardullo (CARCOSA / ANGELMAKER), Ben Duerr (SHADOW OF INTENT), Francesco Paoli (FLESHGOD APOCALYPSE) mit dabei. Auf “Dreadbringer” ist Ben Duerr von Shadow Of Intent zu hören. Der Song widmet sich dem Klassiker “The Thing”.

Das zwölfte Studioalbum widmet sich in jedem Song einen Horrorfilm-Klassiker. Neben den bisher genannten gibt es auch Referenzen zu Halloween (“The Shape Of Hate”), The Mist (“Malevolent Haze”), Evil Dead („Naturom Demonto“) und Dogma (“The Golgothan”).

“It’s partially personal preference, but also stories that were interesting to write about”, erzählt Sven (Frontmann). “‘Return of the Living Dead’ was picked not because it’s an interesting story, but because it’s a movie that hasn’t really gotten any coverage from any metal band yet and it’s a great fun film. ‘The Mist’ is another great one and carries a lot of sustenance, as does ‘Prince of Darkness’. The dark world of John Carpenter is always mesmerizing.”

Das Gewölbe des Schreckens wurde geöffnet und sticht heraus durch die zahlreichen Feature-Gäste aber auch durch das Konzept. Interessante Filmwahl. Die Songs sind durchweg brachial, ich bin nicht ganz warm damit geworden. So ist das wohl manchmal. Aborted ist immer noch wuchtig und haben dieses Mal eine Art Konzeptalbum gemacht.

Aborted

Vault Of Horrors

Label: Nuclear Blast Records

Veröffentlichungs-Datum: 15 März 2024

Tracklist:

Dreadbringer (feat Ben Duerr) Condemned To Rot (feat. Francesco Paoli) Brotherhood Of Sleep (feat. Johnny Ciardullo) Death Cult (feat. Alex Erian) Hell Bound (feat. Matt McGachy) Insect Politics (feat. Jason Evans)

7.The Golgothan (feat. Hal Microutsicos) The Shape Of Hate (Oliver Rae Aleron) Naturom Demonto (feat. David Simonich) Malevolent Haze (feat. Ricky Hoover)

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon