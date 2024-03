AC/DC feiern ihr 50. Geburtstag und Pop-Up-Stores in Berlin und München

Die australische Kombo AC/DC feiert ihren 50. Geburtstag und kommen in diesem Jahr auch mal wieder auf Tour. Außerdem werden alle Alben nach und nach in einer Limited Edition Gold Colored Vinyl erscheinen. Der erste Schub am 15. März 2024. Ab diesem Tag wird es außerdem Pop-Up-Stores in Berlin und München bis zum 23. März geben.

© AC/DC – Pop-Up-Stores 2024

Am 31. Dezember 1973 spielten AC/DC ihre erste Show im Chequers Nightclub in Sydney. Knapp 50 Jahre nach diesem Gig hat die Band ihre unzähligen Fans mit der Tour-Ankündigung überrascht.

Um das 50-jährige Thronjubiläum der Rock’n’Roll-Götter angemessen zu zelebrieren, veröffentlichen Columbia Records/Legacy Recordings den Backkatalog der Band in wahrlich royaler Ausstattung: als goldene, limitierte Vinyl-Edition. Jeder LP dieser Sonderedition liegt ein Print (30cm*30 cm) mit brandneuem AC/DC-Jubiläums-Artwork bei. Bei Amazon gibt es diese goldenen LPs zusammen mit einem exklusiven Slipmat und bei JPC und EMP gibt es die beiden Klassiker „Back In Black“ und „Highway To Hell“ in den Sonderfarben „Black & White Swirl“ und „Hellfire“.

Vorbestellungen sind unter diesem Link möglich: https://acdc.lnk.to/goldenvinyl50

Zum Release dieser insgesamt 11 Vinyl-Perlen wird es vom 15. – 23. März 2024 zudem auch zwei stationäre Pop-Up-Stores bei Ludwig Beck in München sowie bei Dussmann in Berlin geben, wo erstmalig alle neun goldenen Vinyl-LPs und die beiden Sonderfarben an einem Ort erhältlich sein werden. Dazu gibt es die Möglichkeit streng limitiertes Merch in Form eines T-Shirt-Bundles zu erstehen und ab mindestens drei gekauften LPs gibt es sogar noch ein exklusives Tote-Bag mit dem AC/DC 50th Anniversary Logo dazu (so lange der Vorrat reicht). Darüber hinaus steht in beiden Stores eine Photobooth für die ganz individuelle AC/DC Memory und mit ein bisschen Glück kann man sogar 2 Tickets (Golden Circle) für München und/oder Dresden gewinnen!

In der ersten Veröffentlichungswelle werden diese neun Alben erscheinen:

BACK IN BLACK, HIGHWAY TO HELL, THE RAZORS EDGE, POWERAGE, FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU), HIGH VOLTAGE, DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP, WHO MADE WHO & LIVE.

Weitere VÖs folgen im Laufe des Jahres.

ALLE INFOS ZUR POWER-UP TOUR 2024:

https://www.eventim.de/artist/acdc

17.05. – Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. – Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. – München, Olympiastadion

12.06. – München, Olympiastadion

16.06. – Dresden, Rinne

19.06. – Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. – A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. – A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. – CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. – Hockenheim, Hockenheimring

17.07. – Stuttgart, Wasen

27.07. – Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. – Hannover, Messe

04.08. – Hannover, Messe (Zusatztermin)

