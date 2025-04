Die britische Metalcore-Band Acres hat ihre neue Single „Built To Bleed“ veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „The Host“ bietet. Das Album erscheint am 2. Mai bei Solid State Records. Ein offizielles Musikvideo zum Song ist ebenfalls erschienen und könnt ihr euch unten ansehen.

© Acres – The Host (Artwork)

Tracklist:

Bloodlust Not So Different Staring At The Sun Built To Bleed Your Goodbye Steal The Light Around Again