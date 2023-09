Adam Angst veröffentlichen neue Single “Wir sind zusammen”

Adam Angst haben ihre neue Single “Wir sind zusammen” kürzlich veröffentlicht. Zweisamkeit ist aber eine Sache mit vielen Facetten. Um es mal runterzubrechen, wie in der Info: “Ja, es ist das Schönste auf der Welt, wenn Topf und Deckel glauben, sich gefunden zu haben. Doch wie sagt man so schön? Liebe macht auch blind.” Das dritte Album der Band heißt “TWIST” und erscheint am 17.11.23 bei Grand Hotel van Cleef.

© Adam Angst – Twist (Artwork)

ADAM ANGST – “Wir sind zusammen” (Single, VÖ 01.09.23)

Stream: https://orcd.co/adamwsz

Reel: https://youtube.com/shorts/WFeIlRgL0VQ

“Wir fordern Solidarität mit allen, die nicht im Weg rumstehen stehen wollen!”, so die Band um Sänger Felix Schönfuss. “Der Song ist zu 80% komplett ironiefrei und wird in musikalischer Hinsicht wenigstens diejenigen beruhigen, dass wir auf dem neuen Album nur noch Klavierballaden machen”, heißt es weiter.

ADAM ANGST – TWIST Tour 2024

Tickets: https://ghvc-shop.de/twist

21.02. Bremen, Schlachthof

22.02. Hannover, Musikzentrum

23.02. Jena, Kassablanca

24.02. Karlsruhe, Substage

27.02. München, Muffathalle

28.02. Berlin, SO36

29.02. Hamburg, Fabrik

01.03. Köln, E-Werk

02.03. Wiesbaden, Schlachthof

20.04. Osnabrück, Popsalon Festival

© Adam Angst – Twist Tour 2024

