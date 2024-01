Alice Cooper veröffentlicht “Theatre Of Death – Live At Hammersmith 2009″ erstmals auf Vinyl

Von Shock-Rocker Alice Cooper wird das Live-Album “Theatre Of Death – Live At Hammersmith 2009″ erstmals auf Vinyl veröffentlicht. Für den Sommer 2024 kündigt er außerdem sechs Shows in Deutschland an. Die Vinylerstauflage seines Live-Albums „Theatre Of Death – Live At Hammersmith 2009“ erscheint am 08. März 2024 über earMUSIC.

Tracklist:

School’s Out (Side A) Department Of Youth I’m Eighteen Wicked Young Man Ballad Of Dwight Fry Go To Hell Guilty Welcome To My Nightmare (Side B) Cold Ethyl Poison The Awakening From The Inside Nurse Rozetta Is It My Body? Be My Lover (Side C) Only Women Bleed I Never Cry The Black Widow Vengeance Is Mine Devil’s food Dirty Diamond Billion Dollar Babies (Side D) Killer I Love The Dead No More Mr. Nice Guy Under My Wheels School’s Out

Die deutschen Termine beginnen am 12. Juni mit einer Show im Stadtpark in Hamburg.

ALICE COOPER – TOO CLOSE FOR COMFORT

12.06. Hamburg, Stadtpark

22.06. Northeim, Waldbühne

01.07. Nürnberg, Stadionpark

02.07. Dresden. Junge Garde

04.07. Butzbach, Schlosshof

06.07. Breisach, Pinot And Rock

Tickets sind über reservix.de erhältlich oder über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.

© Alice Cooper Deutschland Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon