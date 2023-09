All Time Low und Avril Lavigne mit “Fake As Hell”

Die US-Multiplatin-Formation All Time Low haben sich für ihren neuen Song mit der kanadischen Avril Lavigne zusammengetan. Das Resultat nennt sich “Fake As Hell” und ist ein Pop-Punk-Song, der mit falschen Beziehungen aufräumt: “‘Fake As Hell’ ist ein Song, in dem es darum geht, zu erkennen, was real ist und sich von dem zu verabschieden, was es nicht ist – es geht darum, sich von Menschen und Dingen zu trennen, die einen nicht aufbauen und nicht weiterbringen”, so Frontmann Alex Gaskarth. Die Single folgt auf ihr im März erschienenes Album “Tell Me I’m Alive”.

© All Time Love x Avril Lavigne – Fake As Hell (Artwork)

