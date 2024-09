Vom kommenden Debütalbum “From the New World”, das am 04. Oktober via Century Media Records erscheint, gibt es den neuen Allt-Song “Echoes”. Das Album beinhaltet eine musikalische Dystopie und hier gibt es auch das Video, bei dem Tuomas Kurikka und Patrik Nuorteva (Riivata Visuals) die Regie führten.

Ihr Debütalbum “From The New World” wird am 4. Oktober über Century Media Records veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden.

© Allt – From The New World (Cover)