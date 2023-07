Der argentinische Erotik-Thriller Amor Bandido erscheint via Cinephobia auf Blu-ray, DVD und VOD. Der Film handelt von der ersten Liebe eines Jungen, die schrecklich schiefgeht. Der Film wurde in die Kritiken vielseitig beschrieben unter anderem als “bizarre and twisted”. Das heiße Drama erzählt die Geschichte eines High School Studenten und seine Affäre mit einer älteren Lehrerin. Die erste Liebe war niemals so gefährlich.

Regie führte Daniel Andres Werner und es spielen Romina Ricci und Renato Quattordio mit. Den Trailer gibt es hier:

© Amor Bandido (Artwork)