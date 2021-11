Bay Of Silence – Am Ende des Schweigens Filmkritik

Im Sommer 2021 ist mit “Bay Of Silence – Am Ende des Schweigens” ein Thriller bei Tiberius Film erschienen. Dabei handelt es sich um eine Bestseller-Verfilmung, die in den Hauptrollen gut besetzt ist: Olga Kurylenko aus “Oblivion”, “007: Ein Quantum Trost” und “Hitman”, Claes Bang aus dem preisgekrönten “The Square” und “The Affair” und Brian Cox aus “Die Bourne-Verschwörung” und “Troja”. Regie führte Paula van der Oest. Weitere Darsteller:innen sind Caroline Goodall, Alice Krige und Assaad Bouab.

Will entdeckt, dass seine Frau Rosalind mit samt den Kindern verschwunden ist. Es ist nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes als das passiert. Die beiden Zwillinge, Mädchen, hat sie ebenfalls mitgenommen. Sie ist mit drei Kindern weg und auch die Nanny ist verschwunden. Er reist von hier nach da und sucht sie. Er stößt aber auf ein ungelöstes Verbrechen bei seiner Recherche, auch ein Koffer, der Rosalind zugeschickt bekommen hat, spielt dabei eine Rolle. Das alles läuft in der Vergangenheit von Wills Frau zusammen. Doch die Recherchen bleiben nicht unentdeckt. Jemand möchte nicht, dass es aufgelöst wird und schreckt vor nichts zurück. Auch Rosalinds Leben ist nun bedroht.

Olga Kurylenko spielt in “Bay Of Silence – Am Ende des Schweigens” mal keine toughe, starke Action-Heldin, sondern eine zerbrechliche junge Frau, die emotional wie psychisch instabil auf die Zuschauer wirkt. Sie ist es, die in das Haus ihres ehemaligen Onkels flieht. Es ist ein Sog, der die Familie mit hinunterzieht. Jeden auf seine Weise. Während Rosalind, gespielt von Olga Kurylenko, ab einem Punkt im Film auf dem Weg der Besserung ist, kann ihr Ehemann nicht so einfach sein Finger davon lassen und forscht weiter. Zum Leidwesen einer Personen.

Der Film basiert auf den gleichnamigen Roman “The Bay Of Silence” (1986) von Lisa St Aubin de Terán. Dieser gefällt sich darin den Zuschauer:innen mit auf den Weg zu geben, dass es Geheimnisse gibt. Ob es sich dabei immer um ein MacGuffin handelt muss jeder für sich selbst entscheiden. Selbst wenn, es nicht negativ gemeint.

Neben einem Hauch von Zärtlichkeit und Intimität zwischen den beiden Hauptcharakteren, gibt es auch einiges an Spannung, Action und Verwirrspiel. Auf jeden Fall interessant und gut gemacht.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Originaltitel: The Bay of Silence

Genre: Krimi, Drama, Thriller

Produktionsland und -jahr: Frankreich, Großbritannien 2020

FSK: ab 16 freigegeben

Bild: 1080p/25 HD, 2,39:1

Ton: DTS-HD Master Audio 5.1

Sprache: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

FSK: ab 16 freigegeben

Bild: 16:9, 2,39:1

Ton: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1

Sprache: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

