AnnenMayKantereit veröffentlichen Britney Spears Cover zu “Toxic”

Die Kölner Band AnnenMayKantereit haben im Februar 2023 gemeinsam mit dem Produzenten Markus Ganter in den Hansa Studios die erste deutschsprachige und exklusive Spotify Single aufgenommen. Die Band dazu: “Wir haben zusammen mit @spotifyde zwei Songs für Spotify Singles in den legendären Hansa Studios Berlin aufgenommen.

Für uns war es sehr spannend “Lass es kreisen” in einem anderen, eher akustischem Vibe aufzunehmen.

Außerdem lieben wir die 2000er und “Toxic” ist einfach ein Hit, den wir immer schon mal spielen wollten.”

Weiter unten könnt ihr euch das Cover anhören. Links zur Band.