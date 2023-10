Annisokay – Abyss Pt. 1 CD Kritik

Annisokay haben am 22. September ihre neue EP “Abyss Pt. 1” via Arising Empire veröffentlicht. Die Band gibt es seit 2007 und hat seitdem einige Veränderungen durchlebt. Kürzlich gab es auch einen Wechsel am Bass.

© Annisokay – Abyss Pt 1 (Artwork)

Mit ihrer Mischung kann die Gruppe sicherlich irgendwo in den Genres Metalcore, Modern Metal und / oder Post-Hardcore einsortiert werden. Gepaart werden groovende Gitarren, Melodien, cleaner Gesang und Scream auch gerne mit elektronischen Anteilen. Die 6-Song-EP “Abyss Pt. 1” ist auch keine Ausnahme.

Die beiden Songs “Human” und “Calamity” stechen wegen ihrer cleanen Gesangseinlagen stark heraus. “Ultraviolet” ist generell wegen des Textes interessant. Aber auch generell eine gute, kurze Veröffentlichung mit einigen an Abwechslung.

Gefällt mir gut. Vielleicht ist die Stimmung aber auch gerade entsprechend. Bei mir ist das immer so ein Wechselbad der Gefühl und wohin ich gerade neige.

Kaufen

»Abyss Pt I« track listing:

Into the Abyss Human Ultraviolet Throne of the Sunset Calamity Time

ANNISOKAY – EUROPEAN TOUR 2023

01.10.23 CH-Aarau, Kiff

02.10.23 DE-Stuttgart, Im Wizemann

05.10.23 DE-Dresden, Tante Ju

06.10.23 DE-Berlin, Columbia Theater

07.10.23 DE-Hamburg, Gruenspan

08.10.23 DE-Hanover, Musikzentrum

10.10.23 FR-Paris, La Boule Noire

11.10.23 BE-Antwerp, Kavka

12.10.23 UK-London, The Garage

13.10.23 UK-Nottingham, Rescue Rooms

14.10.23 UK-Manchester, Rebellion

15.10.23 UK-Brighton, Chalk

17.10.23 DE-Cologne, Essigfabrik

18.10.23 DE-Frankfurt, Batschkapp

19.10.23 CZ-Prague, Storm Club

20.10.23 HU-Budapest, Barba Negra

21.10.23 PL-Krakow, Kwadrat

22.10.23 PL-Warsaw, Proxima

24.10.23 DE-Nuremberg, Hirsch

25.10.23 DE-Munich, Backstage Werk

26.10.23 DE-Munster, Sputnik Halle

27.10.23 NL-Tilburg, Hall Of Fame

Tickets: https://www.eventim.de/artist/annisokay

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon