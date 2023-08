Annisokay droppen neues Video zu “Throne Of The Sunset”

Annisokay droppen ihr neues Video zum Track “Throne Of The Sunset” von ihrer neuen, kommenden EP “Abyss Pt I”. Diese erscheint am 22. September 2023 via Arising Empire. Die EP kann hier vorbestellt werden. Das Video ist ab sofort hier zu sehen:

© Annisokay – Abyss Pt. 1 (Cover)

ANNISOKAY “Abyss Pt. I” Tracklist

Into the Abyss Human Ultraviolet Throne of the Sunset Calamity Time

ANNISOKAY – EUROPA TOUR 2023

01.10.23 CH-Aarau, Kiff

02.10.23 Stuttgart, Im Wizemann

05.10.23 Dresden, Tante Ju

06.10.23 Berlin, Columbia Theater

07.10.23 Hamburg, Grünspan

08.10.23 Hannover, Musikzentrum

17.10.23 Köln, Essigfabrik

18.10.23 Frankfurt, Batschkapp

24.10.23 Nürnberg, Hirsch

25.10.23 München, Backstage Werk

26.10.23 Münster, Sputnik Halle

ANNISOKAY ist:

Rudi Schwarzer | Vocals

Christoph Wieczorek | Vocals / Guitar

Peter Leukhardt | Bass

Nico Vaeen | Drums