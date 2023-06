Any Given Day mit neuer Single “Get That Done”

Any Given Day aus dem Ruhrgebiet hauen mit “Get That Done” ihre neue Single raus. Diese erscheint beim Label Arising Empire und kann weiter unten samt Musikvideo gehört und gesehen werden.

Andy (Gitarrist und Produzent von Any Given Day): “Get That Done’ ist mehr als nur ein Song – es ist unsere Hymne, die unsere Einigkeit, Entschlossenheit und unseren Hunger nach Spitzenleistungen widerspiegelt. Seit unserer allerersten Show ist es unser Slogan, der uns auf jeder Bühne und auf jeder Reise vorwärts treibt. Es erinnert uns daran, dass wir die Kraft haben, jedes Hindernis zu überwinden, der Welt unseren Stempel aufzudrücken und das Feuer in anderen zu entfachen. Gemeinsam sind wir eine unaufhaltsame Kraft! Also, lasst die Welt unsere Hymne hören und unterstützt uns dabei – GET THAT DONE.”

© Any Given Day – Get That Done Artwork

“Get That Done” jetzt ansehen:

Streamen

Seht Any Given Day live an den folgenden Terminen:

“European Summer 2023”

23.06. NL – Ysselsteyn – Jera On Air

21-22.06 Dieburg – Traffic Jam

04.08. Köln – Live Music Hall *

13.08. NL – Amsterdam – Melkweg *

19.08. Karlsruhe – Substage *

25.08. Tennenbronn – Metal Acker

*mit Heaven Shall Burn

ANY GIVEN DAY sind:

Dennis Diehl | Gesang

Andy Posdziech | Gitarre

Dennis Ter Schmitten | Gitarre

Michael Golinski | Bass

Leon Stiller | Schlagzeug