Apocalyptica kündigen Album „Plays Metallica Vol. 2“, neue Single mit Rob Trujillo (Metallica)

Apocalyptica kündigen ihr neues Studioalbum „Plays Metallica Vol. 2“ an und veröffentlichen ihre neue Single mit Rob Trujillo (Metallica). Das Ganze geschieht nach der Ankündigung einer gleichnamigen Tour (wir berichteten) sowie die Bekanntgabe, dass der langjährige Drummer Mikko Sirén und die Band getrennte Wege gehen werden (wir berichteten). Es ist daher das letzte gemeinsame Album mit ihm.

Am 7. Juni 2024 veröffentlicht die finnischen Cello Metal-Band das Album „Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2“. So kehren Apocalyptica mit ihrem neunten Studioalbum gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurück und schreiben die Geschichte, die sie 1996 als Studenten der renommierten Sibelius Akademie, Helsinki mit einer Hommage an Metallica begonnen haben, weiter.

Metallica-Bassist Rob Trujillo schloss sich Apocalyptica für die Aufnahmen der Album-Leadsingle „The Four Horsemen“ an. Der Song stammt im Original von Metallicas ikonischen Debüt „Kill ‚Em All“.

Gründer und Bandleader Eicca Toppinen schwärmt: “It’s the coolest thing. We didn’t push – it was offered. We played the first album live and it was so much more fun and exciting than we expected, so we got the idea to do something like the first album, but we couldn’t do it in exactly the same way – we needed to challenge ourselves and bring a totally new perspective to the original energy and emotion of Metallica.”

Lead-Cellist Perttu Kivilaakso fügt hinzu: “We’ve been talking about making another Metallica album for around 20 years, as there were still so many great songs we wanted to play! We waited for the perfect moment to do it. Thinking of that teenage me who is now getting to play his favorite tracks gives me goosebumps!“

Musikvideo zu „The Four Horsemen ft. Rob Trujillo“ hier ansehen:

„Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2“ wird Apocalypticas letztes Album mit ihrem langjährigen Drummer Mikko Sirén sein, der sich nach Abschluss der Aufnahmen im Guten von der Band verabschiedete. „Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2“ wurde produziert von Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Soundgarden, Nine Inch Nails, Tool) und erscheint am 7. Juni über das neue Label Throwdown Entertainment.

© APOCALYPTICA Plays Metallica Vol. 2 (Artwork)

Tracklisting:

Ride the Lightning St. Anger The Unforgiven II Blackened The Call of Ktulu (in memory of Cliff Burton) The Four Horsemen (ft. Rob Trujillo) Holier Than Thou To Live Is To Die One One (Instrumental)

Am Album-Releasewochenende werden Apocalyptica eine große Hometown-Show in der Helsinki Ice Hall spielen, als Teil Metallica-Weekends in der Stadt. Die Thrash Metal-Ikonen treten sowohl am Tag vor als auch am Tag nach dem Apocalyptica-Konzert selbst in Helsinki auf.

Im Herbst gehen Apocalyptica auf ausgedehnte Plays Metallica Vol. 2 Tour durch Europa, inklusive 9 Konzerten im DACH-Raum. Der Vorverkauf startet heute.

26.09.2024 – (DE) Hamburg, Große Freiheit

07.10.2024 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

08.10.2024 – (DE) Munich, Tonhalle

09.10.2024 – (DE) Cologne, E-Werk

10.10.2024 – (AT) Vienna, Gasometer

12.10.2024 – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

13.10.2024 – (DE) Berlin, Columbiahalle

22.11.2024 – (CH) Lausanne, Metropole

23.11.2024 – (CH) Zurich, Komplex

Apocalyptica sind:

Eicca Toppinen

Perttu Kivilaakso

Paavo Lötjönen

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon