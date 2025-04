Arch Enemy – Blood Dynasty CD Kritik

Die im Jahr 1995 gegründete Melodic Death Metal-Band Arch Enemy hat Ende März 2025 ihr zwölftes Studioalbum „Blood Dynasty“ über Century Media Records veröffentlicht. „Das ist unser zwölftes Studioalbum, und im Metal gilt die Regel, immer dasselbe zu sagen, aber auf leicht unterschiedliche Weise!“, sagt Amott. „Unser Sound ist etwas Vertrautes, was ich aber nicht als Problem sehe, da wir die Musik spielen, die wir lieben. Aber natürlich müssen wir jedes Mal ein paar Überraschungen einbauen, ein paar neue, interessante Dinge, um das Ganze etwas aufzupeppen. Wie bringt man die Leute dazu, über die Platte zu reden, wenn sie die zwölfte ist?“

© Arch Enemy – Blood Dynasty (Artwork)

Die Info verspricht altes im neuen Gewand, aber besser, größer und leidenschaftlicher. „Blood Dynasty“ wurde in Schweden aufgenommen, mit dem angesehenen Produzenten Jens Bogren. Nachdem er bereits 2017 beim Mix von „Will To Power“ mit der Band zusammengearbeitet hatte, war Bogren erneut die perfekte Verstärkung für das Team.

Ob es perfekt war oder ist, mag ich nich zu beurteilen, aber es klingt zumindest gut. Hier gibt es Melodic Death Metal nach schwedischer Art. Es ist drin, was draufsteht.

Es ist das erste Studioalbum von Arch Enemy mit dem Gitarristen Joey Concepcion, nachdem Jeff Loomis die Band im Jahr 2023 verlassen hatte, obwohl Loomis auf den Bonustracks „Break the Spell“ und „Moths“ zu hören ist. Track 9 von „Blood Dynasty“ ist ein Cover des Songs „Vivre Libre“ der französischen Heavy-Metal-Band Blaspheme. Und weil dieser Track Teil der eigentlichen Veröffentlichung ist (vorher waren Coverversionen nur als Bonustracks vorhanden), gibt es die beiden oben genannten Stücke mit Jeff Loomis als Bonusstücke. Auf der japanischen Edition gibt es hingegen noch einen dritten Bonussong namens „Evil Dead“, was wiederum ein Cover von Death ist.

„Vivre Libre“ stellt zugleich auch den Ruhepol dar, denn das Tempo ist gemächlich und der Gesang clean. Keine harten Parts. Davor und danach gibt es aber, abgesehen vom Intro „Presage“ zum Titelsong inmitten des Longplayers, ordentlich auf die Zwölf. Allerdings mit einer gehörigen Portion Abwechslung, Melodien und verschiedenen Einflüssen. Für die Arch Enemy Fans gibt es für jeden Etwas, denke ich. Die Auswahl ist vorhanden und die verschiedenen Einflüsse ebenfalls. Die Platte macht (mir) deutlich mehr Spaß als ich vermutet habe. Gelungener Longplayer.

Band: Arch Enemy

Albumtitel: Blood Dynasty

Label: Century Media

Veröffentlichungsdatum: Freitag, 28. März 2025

„Blood Dynasty“ (42:41)

Dream Stealer Illuminate the Path March of the Miscreants A Million Suns Don’t Look Down Presage Blood Dynasty Paper Tiger Vivre Libre The Pendulum Liars & Thieves

Bonus Tracks

(available on Deluxe formats only)

Break the Spell Moths

Available as: Ltd. Liquid Blood Vinyl (666 copies worldwide) / Ltd. Deluxe 2LP+CD Artbook / Ltd. Deluxe CD Box Set / Ltd. 180g LP / Special Edition CD / Digital Album

EUROPEAN BLOOD DYNASTY 2025 TOUR

ARCH ENEMY

W/ AMORPHIS / ELUVEITIE / GATECREEPER

10.10.2025 Stuttgart (DE) – Schleyerhalle

11.10.2025 Frankfurt am Main (DE) – Jahrhunderthalle

12.10.2025 Munich (DE) – Zenith

14.10.2025 Budapest (HU) – Barba Negra

15.10.2025 Vienna (AT) – Gasometer

17.10.2025 Berlin (DE) – Columbiahalle

18.10.2025 Prague (CZ) – Sportovni Hala Fortuna

19.10.2025 Gliwice (PL) – PreZero Arena Gliwice

21.10.2025 Zurich (CH) – The Hall

22.10.2025 Milan (IT) – Alcatraz

23.10.2025 Lyon (FR) – Radiant-Bellevue

25.10.2025 Madrid (ES) – Vistalegre

27.10.2025 Paris (FR) – Zenith

28.10.2025 Amsterdam (NL) – AFAS Live

30.10.2025 Wolverhampton (UK) – Civic Hall

31.10.2025 Manchester (UK) – O2 Apollo

01.11.2025 London (UK) – Eventim Apollo

03.11.2025 Esch sur Alzette (LU) – Rockhal

04.11.2025 Brussels (BE) – Ancienne Belgique

05.11.2025 Leipzig (DE) – Haus Auensee

07.11.2025 Gothenburg (SE) – Partille Arena

08.11.2025 Stockholm (SE) – Annexet

10.11.2025 Helsinki (FI) – Ice Hall

12.11.2025 Oslo (NO) – Sentrum Scene

13.11.2025 Copenhagen (DK) – Poolen

14.11.2025 Hannover (DE) – Swiss Life Hall

15.11.2025 Duesseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Hall

Line-Up:

Michael Amott – Guitars

Alissa White-Gluz – Vocals

Sharlee D’Angelo – Bass

Daniel Erlandsson – Drums

Joey Conception – Guitars