Ashnikko covert “Carol of The Bells”

Ashnikko ist ein Halloween-Fan, veröffentlicht jedes Jahr zu ebenjenen Tag eine neuen Song. Dieses Jahr erschien “Halloweenie IV: Innards” sowie das “Ashnikko Horrorskop”. Aber auch für das Weihnachtsfest gibt es einen neuen Track und zwar ein Cover von “Carol of the Bells”. Die Musikerin nahm den Weihnachtsklassiker exklusiv für die Reihe “Spotify Singles: Holiday Collection” neu auf. Hier kann man den Song streamen.

Komponiert wurde “Carol of the Bells” im Jahre 1914 von Mykola Leontovych. Das Stück wurde von zahlreichen Künstlern in verschiedenen Genres gecovert: Rock, Metal, acappella und vieles mehr.

Den Song “Halloweenie IV: Innards” gibt es weiter unten zum Reinhören und Ansehen. Viel Spaß dabei.