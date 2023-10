Ashnikko veröffentlicht „Halloweenie V: The Moss King“

Die Musikerin Ashnikko veröffentlicht zu Halloween den Track „Halloweenie V: The Moss King“ und spielt am 22. und 25. November Konzerte in Berlin und Köln. Weiter unten gibt es den offiziellen Visualiser. Seit fünf Jahren gibt es jetzt diese Tradition schon, dass es anlässlich ihres Lieblings-Feiertages einen Halloween-Track gibt. Zu den bisherigen Halloween-Singles gehören „Halloweenie“, „Halloweenie II: Pumpkin Spice“, „Halloweenie III: Seven Days“ und „Halloweenie IV: Innards“. Auf dem von Slinger und Oscar Scheller produzierten Track schlüpft Ashnikko in die Rolle des Moos Königs und wird eins mit der Natur. „Halloweenie V: The Moss King“ ist der Nachfolger von Ashnikkos Debütalbum „WEEDKILLER“.

© Ashnikko – Halloweenie V: The Moss King (Artwork)

ASHNIKKO LIVE

WEEDKILLER TOUR 2023

EU & UK

November 2023 – Kopenhagen, Dänemark – Vega November 2023 – Warschau, Polen – Progresja November 2023 – Berlin, Deutschland – Huxleys November 2023 – Paris, Frankreich – Elysee Montmartre

November 25, 2023 – Cologne, Germany – Carlswerk Victoria

November 26, 2023 – Amsterdam, Netherlands – Melkweg

November 30, 2023 – London, UK – Alexandra Palace

December 01, 2023 – Manchester, UK – O2 Victoria Warehouse

December 03, 2023 – Birmingham, UK – O2 Institute

December 05, 2023 – Nottingham, UK – Rock City

December 06, 2023 – Glasgow, UK – O2 Academy

December 08, 2023 – Leeds, UK – O2 Academy

December 09, 2023 – Bristol, UK – Marble Factory

December 11, 2023 – Dublin, Ireland – 3Olympia Theatre

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon