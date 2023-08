ASP veröffentlicht mit “Fürst der Finsternis” neuen Song

Auf der neuen Digital-Single “Fürst der Finsternis” vom kommenden Studioalbum “Horrors – A Collection of Gothic Novellas”, das am 9. September erscheinen wird, ist ASP in der Rolle des Teufels zu hören. Ein Gegenstück zu “Ich, der Teufel und du”? Höre dir den Song nun an.

© ASP – Fürst der Finsternis (Artwork)

Außerdem gibt es noch ASP und “Weltunter” seit kurzem in Form eines “Weltunter”-Readalong-Videos. Auf Youtube befindet sich das Ganze hier.

ASP bei der „Weltunter Horrors“-Tour live erleben:

mit Special Guest: Nachtblut:

15.09.2023 Würzburg, Posthalle

16.09.2023 Heidelberg, Halle02

mit Special Guest: The Beauty of Gemina

22.09.2023 Wuppertal, Historische Stadthalle

23.09.2023 Braunschweig, Millenium Event Center

29.09.2023 Bremen, Aladin

30.09.2023 Potsdam, Waschhaus

01.10.2023 Jena, F-Haus