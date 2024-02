Astillane verkünden Ende

Die Münsteraner (Post-)Hardcore-Band Astillane verkündet nach dem Ausstieg von Shouter Tilo, danach von Gitarrist Andi, das Ende der Gruppe. Im Jahre 2020 habe ich die EP „Dreaming“ an dieser Stelle rezensiert und einige Wochen später das Interview (hier zu lesen) geführt. Das Statement der Band:

„Hallo Leute,

nach dem Ausstieg von Tilo, unserem Shouter und im Anschluss auch von unserem Gitarristen Andi, haben wir uns dazu entschlossen, Astillane als Band nicht mehr weiterzuführen. Wir bedauern das zutiefst. Die Zeit auf der Bühne, der Austausch mit euch und die Musik werden uns unendlich fehlen. Umso mehr möchten wir noch einmal unsere Dankbarkeit für euren Support über die letzten fast 10 Jahre zum Ausdruck bringen. Einige von euch sind seit der ersten Stunde dabei gewesen, haben uns seit der ersten Show supported und wir sind mit euch gewachsen. Aber auch bei denjenigen, die in den Jahren dazugekommen sind, all die Bands mit denen wir auf der Bühne stehen durften und natürlich auch all die Leute drumherum, die das erst möglich gemacht haben, bei euch allen möchten wir uns einfach aus tiefstem Herzen bedanken.

Wir wollen diesen letzten Post auch nutzen, um noch auf zwei Herzensangelegenheiten aufmerksam zu machen:

Malte und Hannes machen mit ihrem neuen Projekt @explaincolours weiterhin Musik. Wer auf Elektro, Synthwave und Indie steht, sollte hier also unbedingt mal reinhören.

Das Projekt von Andi aka @ornis.tattoo , der in den letzten Jahren unsere Band mit Artworks und Designs für unseren Merch und unsere EPs versorgt hat. Wenn euch unsere Sachen gefallen haben und ihr Bock auf Merch oder ein korrektes Tattoo habt, schaut einfach mal bei seinem Account vorbei.

Danke für die letzen 10 fantastischen Jahre!

Ihr wart Hammer,

Astillane“

