Atreyu veröffentlichen “Forevermore” Musikvideo

Atreyu haben zum Track “Forevermore” das offizielle Musikvideo veröffentlicht. Das Stück stammt von der finalen EP der 3er-EP-Serie und diese nennt sich “A Torch In The Dark”. Seit Freitag verfügbar. Und am 8. Dezember erscheint das Album “The Beautiful Dark Of Life” auf Spinefarm Records.

Bei „Forevermore“ handelt es sich um ein Liebeslied. Die Lyrics handeln von den fünf Bandmitgliedern, die ihre Emotionen kanalisieren, die später zu einer Stimme werden.

„I hear very specific lyrics now and can remember exactly who or what I was thinking of when that came out,“ erklärt Bassist Marc „Porter“ McKnight. Währenddessen nennt Frontmann Brandon Saller den Track „the most vulnerable, tender moment this band has ever had.“

“A Torch In The Dark” ist die dritte EP der 3-EP-Serien und folgt der „The Hope Of A Spark“ EP und der „The Moment You Find Your Flame“ EP.

© Atreyu – A Torch In The Dark (EP Artwork)

„A Torch In the Dark“ Tracklisting:

(i) Death Or Glory Evermore Come Down

