Babymetal kündigen ihr neues Album „Metal Forth“ an

Die Band Babymetal kündigt ihr neues Studioalbum „Metal Forth“ für den 13. Juni 2025 an. Außerdem veröffentlichen sie „Legend Map“ („Fox Day“) zur Feier ihres 15-jährigen Bestehens. Informationen gibt es dazu hier.

BABYMETAL feiern in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Zu ihrem jährlichen „FOX DAY“ am 1. April veröffentlichte die Band die „LEGEND MAP“, die als „ein Zeichen des Metal-Gottes „FOX GOD“ beschrieben wird und ihre Pläne für das kommende Jahr enthüllt. Zusätzlich zu ihrem bevorstehenden Konzert in der O2 Arena in London, das mit einem Fassungsvermögen von über 20.000 Zuschauern die größte Übersee-Show in der Geschichte von BABYMETAL sein wird, hat die Band Arenashows in den USA und Japan sowie eine Asien-Tournee als Ergänzung zu ihrer EU- und UK-Tournee und der US-Tournee geplant.

Der Schwung der Welttournee ist ungebrochen. Außerdem wird das lang erwartete vierte Originalalbum „METAL FORTH“ am Freitag, den 13. Juni, weltweit gleichzeitig veröffentlicht. Es ist das erste Originalalbum der Gruppe seit ihrer dritten Veröffentlichung „METAL GALAXY“ im Jahr 2019 und folgt auf ihr Konzeptalbum „THE OTHER ONE“ aus dem Jahr 2023. Unter dem Titel „METAL FORTH“, was so viel wie „jenseits von Metal“ bedeutet, enthält das Album gemeinsame Tracks mit Künstlern, mit denen die Band in den letzten 10 Jahren auf der ganzen Welt zusammengearbeitet hat, während sie weiterhin weltweit auftrat.

Hier das Video “RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)” anschauen: