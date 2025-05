Beethoven – A Stand for Freedom von Régis Penet Comic Kritik

Beim Verlag Humanoids ist der (digitale) Comic “Beethoven – A Stand for Freedom” von Régis Penet im jahr 2022 erschienen. Anhand einer wichtigen Episode im Leben Ludwig van Beethovens zeichnet Régis Penet das Porträt eines humanistischen Genies, das sich der Unterwerfung unter die Mächtigen verweigerte. Eines seiner Zitate sei wohl dieses hier gewesen: “Tell the French that there is still one man in Austria who is not subject to them, and that he does not bear any title!”

Beethoven – A Stand for Freedom von Régis Penet (© Humanoids)

1806. Die großen napoleonischen Eroberungen sind im Gange, und Österreich ist von französischen Truppen besetzt. In einer schicksalshaften Nacht, während er sich auf die Bewirtung einer Gruppe von Besatzungsoffizieren vorbereitet, bittet und verlangt Karl Lichnowsky (vollständig: Fürst Karl Alois Johann Nepomuk Vinzenz Leonhard Lichnowsky, Edler Herr von Woschütz) von Ludwig van Beethoven, für seine Gäste zu spielen, um zu zeigen, „was von einem österreichischen Prinzen übrig bleibt“. Doch Beethoven erweist sich als ungehorsam, nicht nur gegenüber den Siegern – diesen „Dienern der Tyrannei“ –, sondern auch gegenüber seinem eigenen Beschützer, der versucht, ihn auszubeuten. Indem er sich weigert zu spielen, erklärt sich Ludwig van Beethoven zum freien Mann und bleibt dies für den Rest seines Lebens.

Der Comic ist teilweise auch aus Sicht des Sohnes von Karl von Lichnowsky geschrieben. Dieser heißt Eduard von Lichnowsky, vollständig Fürst Eduard Maria von Lichnowsky. Ein kurzer Gegencheck bei Wikipedia ergab, dass die Zeichnungen gut getroffen sind und auch die historischen Ereignisse wurden hier gut und genau wiedergegeben.

Dann macht es mir noch mehr Spaß, Bücher / Comics von / über echten Personen zu lesen. Das ist auf jeden Fall ein schöner und interessanter Einblick, selbst (oder gerade deshalb) für jemanden wie mich, der nicht so im klassischen Musik-Genre unterwegs ist. Folglich nicht nur für musikalisch Interessierte interessant, sondern generell.

Titel: Beethoven – A Stand for Freedom

Autor: Régis Penet

Verlag: Humanoids

VÖ: 5. Dezember 2022

Format: digitaler Comic, 136 Seiten, schwarz-weiß

ISBN: 9781643376752

Price: $12.99