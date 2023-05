Betontod veröffentlichen Track “Neonlicht”

Betontod haben gestern ihren neuen Track “Neonlicht”veröffentlicht. Außerdem kündigt die Band zwei Release-Shows in Essen inklusive einer Ladies only Show an. “Neonlicht” ist die nächste Single aus dem kommenden Studioalbum “Zeig dich!”, das in knapp einer Woche erscheinen wird.

Das Video sieht man hier:

Und was ganz besonderes gibt es zur Album VÖ: zwei Konzerte am 28. und 29.5. in einem Essener Club, von denen einer nur für die Ladies ist.

© Betontod – Neonlicht Single Artwork

Auf ‚Neonlicht‘ verbeugen sich BETONTOD nun vor der Zeit, als es mit der NDW und New Wave losging. Wie erinnert sich Frank selbst an diese Periode? „Ich sag mal: zwiespältig“, lacht er. „Als kleine Punker haben wir das natürlich damals gehasst, alles aus der Ecke war irgendwie verpönt. Aber wenn du dir die Songs heute anhörst, hast du schöne Erinnerungen. Und das ist nicht ganz so scheisse, finde ich.”

Frank: „Dieses Gefühl einer viel zu grellen, lauten und chaotischen Zeit, alles das erste Mal zu erleben, das wollten wir transportieren. Dieses Gefühl lässt uns seitdem nicht mehr los und wir sehen noch immer die grellen Farben, die komischen Klamotten und Frisuren vor uns und wir haben uns mit dieser skurrilen Zeit mittlerweile arrangiert!“

BETONTOD live:

Mai 2023 Essen, Don’t Panic ZEIG DICH! Record Release Konzert Mai 2023 Essen, Don’t Panic Ladies Only – Zeig dich! Record Release Juni 2023 Saarbrücken, E-Werk („Ruhrpott Rodeo on the Road“) Juni 2023 Jena, F Haus (ZEIG DICH! Tour 2023) Juni 2023 Berlin, Columbia Halle („Ruhrpott Rodeo on the Road“) Juni 2023 Hannover, Faustwiese („Ruhrpott Rodeo on the Road“) Juni 2023 Neuhausen ob Eck Southside Festival Juni 2023 Augsburg Sommer am Kiez Juni 2023 Scheeßel Hurricane Festival Juni 2023 Cham, L.A. (ZEIG DICH! Tour 2023) Juni 2023 Wien, Arena Open Air („Ruhrpott Rodeo on the Road“) August 2023 Rheinberg, Pulverturm BETONTOD Heimspiel Open Air 2023 Sept. 2023 Köln, Kantine (ZEIG DICH! Tour 2023) Sept. 2023 München, Muffathalle (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Nürnberg, Hirsch (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Wiesbaden, Schlachthof (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Stuttgart, LKA-Longhorn (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Hamburg, Große Freiheit (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Berlin, Astra (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Dresden, Reithalle (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Osnabrück, Rosenhof (ZEIG DICH! Tour 2023) Oktober 2023 Magdeburg, Factory (ZEIG DICH! Tour 2023)

Tickets: https://www.betontod.de/#live oder allen bekannten VVK Stellen