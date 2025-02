Für diesen Sommer kündigt Between The Buried And Me eine „Colors“-Europatour an. Bei den drei Konzerten in Deutschland werden sie ihr Album „Colors“ in Gänze spielen. In diesem Frühjahr will die Band auf einer US-Tour ihre Alben „Coma Ecliptic“ und „Alaska“ huldigen. Bei den Konzerten im Sommer 2025 hierzulande wird man den Fokus auf das 2007er-Werk „Colors“ legen.

Between The Buried And Me live

03.08. München – Free & Easy Festival

04.08. Berlin – Hole44

12.08. Köln – Luxor

© Between The Buried And Me European Summer Holiday 2025