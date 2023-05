Bianca Stücker und Mark Benecke: Neue Videosingle “Gloomy Sunday” draußen

Bianca Stücker und Mark Benecke haben mit “Gloomy Sunday” eine neue Video-Single veröffentlicht. Der Song ist auf der kommenden EP “Songs Of Love And Sorrow” zu finden. Das Release erscheint am 26. Mai 2023 und ist die zweite EP von den beiden. Der Nachfolger von „We Want It Darker“ aus dem Jahr 2020 trägt den Titel „Songs Of Love And Sorrow“ und enthält abermals drei Cover-Versionen sowie Remixe. Mit dabei ist besagtes „Gloomy Sunday“ von Rezső Seress, das Musikvideo dazu ist unten zu sehen. Außerdem Teil der EP sind die Stücke „I Am Stretched On Your Grave“ (Philip King) und „Back To Black“ (Amy Winehouse) sowie Remixe von Bishop und Form Follows Function. Erscheinen wird das Ganze via eygennutz Records/Broken Silence 2023.

© Bianca Stücker und Mark Benecke – Songs Of Love And Sorrow

Download & Stream

Video by: Biermann & Wegner Medienproduktion

Recorded, arranged and mixed by: Bianca

Mastering by: Kalthallen Studios

Filmed at: Black Hotels Cologne