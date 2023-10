Blackout Problems veröffentlichen “Puzzle” und kündigen “Riot” an

Blackout Problems veröffentlichen mit “Puzzle” einen neuen Song und kündigen ihr neues Studioalbum “Riot” an. Bis der Longplayer allerdings erscheinen soll dauert es noch ein bisschen. Aber der 23. Februar 2024 ist das Datum, welches rot angemarkert werden sollte.

Seht das Video zu „PUZZLE“ hier:

Mit „PUZZLE“ beginnt die Reise in das Innere von Frontmann Mario und beschreibt den Mut, eine toxische Freundschaft zu beenden und sich den seelischen Folgen daraus bewusst zu werden. „Es geht darum, seinen eigenen Selbstwert zu erkennen.“

Auf dem Zenit ihres bisherigen Erfolgs blicken BLACKOUT PROBLEMS auf den Release ihres neuen Albums „RIOT“ (Ein Anagramm zu „Trio“), das am 23.02.2024 erscheint und das erste Album als Trio der Band markiert.

„Hin und wieder durchatmen, sich selbst reflektieren, sein Ziel definieren, es stets im Auge haben und sich fragen: tun wir gerade das Richtige, um dieses Ziel zu erreichen? Besinnen wir uns auf das, was wir wirklich machen wollen.“ Diesen Tipp würde Sänger und Gitarrist Mario Radetzky seiner eigenen Band im Gründungsjahr 2012 am liebsten mitgeben. Schon von Anfang an zeigen sich BLACKOUT PROBLEMS als Problemlöser-Band, die jeder Krise trotzt. So konnten auch Zweifel nach der Pandemie überwunden werden und wandelten sich in einen unermüdlichen Drive, die Band nach vorne zu bringen, so Bassist Marcus Schwarzbach: „Ich freue mich jeden Tag über die Band, weil ich mich mit ihr persönlich entwickeln konnte. Es ist faszinierend, wie die Band sich und uns verändert.“ Zum Zeitpunkt der Entstehung von „RIOT“ verbrachte Mario viel Zeit allein im Proberaum: allein mit dem Gefühl, sich im Trott nach der Pandemie verloren zu haben. „Während alle um mich herum ihr Soloprojekt starteten, wollte ich auch so kreativ sein“, erinnert sich Mario. „Doch alles, was ich schrieb, klang nach BLACKOUT PROBLEMS“ und die Gedanken an ein eigenes Soloprojekt wurden schnell begraben.

BLACKOUT PROBLEMS Pressefoto – © Bernhard Schinn

Wohlwissend, mit Moritz Enders (Mixing) und Karan Walia (Engineer & Co-Producer) ein gutes Team um sich herum zu haben, beschreibt Mario den Entstehungsprozess des Albums wie folgt. „Ich habe auf ‚RIOT‘ versucht, mich zu öffnen und zu mir selbst sowie aus mir heraus zu finden. Wenn du das Album hörst, erfährst du Dinge über mich, die ich dir nie erzählen würde. Aber vielleicht lernst du auch etwas über dich selbst, wenn du es hörst, weil du nicht meine Geschichte und meine Fehler hörst, sondern diese auf dein eigenes Leben projizierst.“

„RIOT“ erscheint am 23.02.2024 via Hansa / SME Germany GmbH.

