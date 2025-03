Bleeding Through – NINE CD Kritik

Bleeding Through eroberten kurz vor der Jahrhundertwende Orange County. Nach Dust To Ashes (2001) und Portrait of the Goddess (2002) lieferten sie mit This Is Love, This Is Murderous (2003) einen Klassiker ab. Die Werke auf den Labels Indecision Records und Trustkill Records habe ich einigermaßen verfolgt. Danach habe ich die Band aus den Augen verloren, beziehungsweise war dem Genre ein wenig (zu) müde geworden.

© Bleeding Through – NINE (Artwork)

Nach der Veröffentlichung der Singles „Our Brand Is Chaos“ und „Dead But So Alive“ erscheint mit „NINE“ sechs Jahre nach der Veröffentlichung von „Love Will Kill All“ ein weiteres Album der Band aus Orange County.

Sänger Brandan Schieppati kommentiert das bevorstehende Album wie folgt:

„Dieses Album steckt voller Leidenschaft und Aggressivität. Wenn ihr Fans seid, werdet ihr nicht enttäuscht sein. Es verkörpert all das, worauf wir hingearbeitet haben. Es ist der Höhepunkt von 25 Jahren. Es ist Bleeding Through in seiner reinsten Form.“

Eine weitere Single des Albums, „Path Of Our Disease“ wurde kurz vor Release veröffentlicht. Schieppati ergänzt über die neue Single:

„‚Path Of Our Disease‘ ist ein Song über das widerliche soziale Klima der Welt. Wir werden zu einer Spezies, die nie zufrieden ist. Wir denken, das Gras sei immer grüner und vergessen, was Loyalität bedeutet. Wir werden von Lügnern und Betrügern auf einen Weg der Enttäuschung geführt. Es ist Zeit, uns zu befreien.“

Einer dieser Gäste war Andrew Neufeld von Comeback Kid, der auf „I Am Resistance“, der vierten Single des Albums, die am 9. Januar 2025 veröffentlicht wurde, zu hören ist. Etwas, was die Band seit ihrem „Declaration“-Album nicht mehr getan haben. Also, mit Feature-Gästen zu arbeiten. Daneben gibt es noch Feature mit Shadows Fall und God Forbid.

„NINE“ verspricht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Bleeding Through wissen immer noch, was sie tun und machen kein Halt vor etwaigen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das eingängige und dynamische Songwriting, die melodischen Momente und das Gesamtbild bieten eine Menge Material zum Genießen und Haareschütteln.

BLEEDING THROUGH

NINE

SharpTone Records

14 February 2025