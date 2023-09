blink-182 kündigen Album “One More Time…” an

Die Pop-Punk-Formation blink-182 kündigte kürzlich ein neues Studioalbum mit dem Titel “One More Time…” an. Dieses erscheint am 20. Oktober 2023 via Sony Music und die neue Single am 21. September. Es ist das erste Studioalbum in der ikonischen Besetzung um Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker seit 2011.

Um schonmal für Stimmung zu sorgen hat die Band bereits einen Trailer veröffentlicht und ihr neue Single „One More Time“ für diesen Donnerstag angekündigt.

Seht den Trailer hier:

Der Trailer kündigt drei neue Songs an, darunter den Titeltrack “ONE MORE TIME”, der am Donnerstag, den 21. September zusammen mit einem offiziellen Video veröffentlicht wird. Das komplette Zane Lowe Interview wird bald exklusiv auf Apple Music zu sehen sein.

Das Trio nahm ONE MORE TIME… inmitten ihrer Reunion-Tournee auf, die weltweit ausverkaufte Arenen, Amphitheater und Stadien auf der ganzen Welt ausverkaufte. Das Album, das von Travis Barker produziert wurde, enthält 17 neue Songs.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon