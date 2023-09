blink-182 veröffentlichen Singles „One More Time“ und „More Than You Know“

Die Pop-Punker von blink-182 veröffentlichten kürzlich ihre beiden neuen Singles „One More Time“ und „More Than You Know“ aus dem neuen Studioalbum “One More Time…”. Der mit Spannung erwartetete neue Longplayer erscheint am 20. Oktober 2023 über Columbia Records. Es ist das erste Album, auf dem die ikonische Besetzung der Gruppe Mark Hoppus [Bass, Gesang], Tom DeLonge [Gitarre, Gesang] und Travis Barker [Schlagzeug], seit 2011 zusammen zu hören ist.

Das Trio nahm „ONE MORE TIME..“. inmitten ihrer Reunion-Tournee auf, die weltweit ausverkaufte Arenen, Amphitheater und Stadien auf der ganzen Welt ausverkaufte. Das Album, das von Travis Barker produziert wurde, enthält 17 neue Songs.

In “One More Time” geht es darum, warum es zwei Katastrophen wie den Flugzeugabsturz von Travis Barker oder die Krebserkrankung von Mark Hoppus braucht, um Blink-182 wieder zusammenzubringen. Der Song ist die zweite Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album und markiert den zweiten Song, bei dem Tom DeLonge wieder Gitarre und Gesang übernimmt, nachdem er die Band Anfang 2015 verließ und durch Matt Skiba ersetzt wurde.

Seht das Video zu „One More Time“ hier:

Seht das Video zu „More Than You Know“ hier:

