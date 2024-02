Body Count kündigen EU/UK 2024 Merciless Tour an

Body Count kündigen ihre EU/UK 2024 Merciless Tour für Juni und Juli inklusive großer Festivalauftritte in Europa an. Mit dabei ist auch wieder der legendäre Frontmann und Rapper Ice-T.

Body Count feat. Ice-T “Merciless” EU/UK Tour 2024

05.06.2024 – Mystic Festival – Gdansk, Poland

07.06.2024 – Edel Optics Arena – Hamburg, Germany

08.06.2024 – Rock Im Park – Nürnberg, Germany

09.06.2024 – Rock Am Ring – Eifel, Nürburg, Germany

11.06.2024 – Citadel Music Festival – Berlin, Germany

13.06.2024 – Rock For People – Hradec Kralove, Czech Republic

14.06.2024 – Budapest Park, Budapest, Hungary

15.06.2024 – Novarock – Nickelsdorf, Austria

16.06.2024 – SRC Salata – Zagreb, Croatia

17.06.2024 – Komplex 457 – Zurich, Switzerland

18.06.2024 – Les Docks – Lausanne, Switzerland

20.06.2024 – Nummirock – Nummijarvi, Finland

22.06.2024 – Copenhell – Copenhagen, Denmark

23.06.2024 – Graspop, Dessel, Belgium

25.06.2024 – Rockhal – Luxembourg, Luxembourg

26.06.2024 – Paradiso – Amsterdam, Netherlands

27.06.2024 – Jera On Air – Ysselsteyn, Netherlands

28.06.2024 – Hellfest – Clisson, France

30.06.2024 – O2 Kentish Town Forum – London, United Kingdom

01.07.2024 – The Ritz – Manchester, United Kingdom

02.07.2024 – SWG3 (Galvanizers) – Glasgow, United Kingdom

Tickets gibt es hier: https://bodycountband.com

© Body Count EU-UK 2024 Merciless Tour

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon