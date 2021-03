Bodyguard Staffel 1 Blu-ray Kritik

Auf der Rückfahrt nach einem Kurzurlaub mit der Bahn beobachtet der Polizist David Budd (Richard Madden) bei der Zugbegleiterin ein eher ungewöhnliches Verhalten. Obwohl sie die Fahrkarten kontrollieren muss, lässt sie von einem Passagier, der sich in der Bordtoilette verschanzt hat ab. David geht diesem Verhalten auf den Grund und fragt die Frau was los sei.

Diese berichtet von einem geplanten Anschlag, auf den Zug und dass sie die Vermutung hat, dass der Mann auf der Toilette, der Attentäter ist. Als David dies in seiner Eigenschaft als Polizist überprüft kommt der Mann völlig unbewaffnet und teilnahmslos heraus, doch bei genauerem Überprüfen steht noch dessen Frau mit einem Sprengstoffgürtel in der Toilette.

Nach einer Notbremsung, harten Verhandlungen und einigem Schweiß bei David und bei der Polizei gibt die junge Frau auf, so dass die Krise abgewendet ist. Durch sein vorbildliches Verhalten in dieser Situation erhält David eine kleine „Beförderung“ und ist ab diesem Tage als persönlicher Bodyguard für die Sicherheit von Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) verantwortlich.

Leider stimmen Montagues politische Ansichten nicht mit denen von David überein, vor allem, da der teilweise eher psychisch labile Kriegsveteran es bevorzugen würde, wenn es keine weiteren Auslandseinsätze der Briten geben würde. Montague aber befürwortet dies und will nach den versuchten Anschlägen auch ein weiteres Gesetz in diese Richtung in Kraft treten lassen.

Dennoch handelt es sich bei Davids neuer Aufgabe um einen Job, den er bedingungslos erfüllt. Zuerst sieht alles ganz gut aus, doch dann beginnt eine Anschlagsserie direkt in London, die auch die Schule von Davids Kindern betrifft. Kaum ist eine Gefahr gebannt, wird ein Anschlag auf Julias Leben verübt. Ein ehemaliger Kamerad von David wartet mit einem Scharfschützengewehr auf die Politikerin und versucht sie damit aus dem Hinterhalt zu ermorden, was David aber in letzter Sekunde verhindern kann.

Durch ihre sich dadurch bewusst gewordene Sterblichkeit beginnt Julia eine Affäre mit ihrem Bodyguard, was natürlich niemals an die Öffentlichkeit dringen darf. Im Hintergrund stellt sie gleichzeitig Ermittlungen über Korruption in der Regierung an, womit sie nicht nur dem Geheimdienst auf die Füße tritt. Als bei einer Rede von Julia eine Bombe explodiert und sie dadurch ihr Leben verliert ist David einer der Hauptverdächtigen, obwohl er sie in letzter Sekunde noch retten wollte.

Verletzt und niedergeschlagen beginnt David mit seinen eigenen Ermittlungen. So gibt es einen Mitarbeiter des Geheimdienstes der bei Julia war, um sie mit Informationen zu versorgen. Dieser Mann ist nun spurlos verschwunden und auch alle Aufnahmen der Überwachungskameras wurden vernichtet. War der Anschlag wirklich ein Terrorakt, oder eine interne Beseitigung, da Julia einigen ihrer politischen Kollegen zu sehr auf die Füße getreten ist?

Mit der „Golden Globe“ prämierten Serie „Bodyguard“ veröffentlicht Pandastorm Pictures nun einen relativ spannenden Politthriller. Dieser ist nicht nur hochkarätig besetzt sondern kann auch mit einer gut durchdachten Handlung punkten. Vor allem mit dem Ende kann man zu Beginn der Serie auf keinen Fall rechnen und wird dafür sorgen, dass man noch einige Zeit über diesen Sechsteiler nachdenken wird.

Mir persönlich war die Handlung leider ein wenig zu sehr in die Länge gestreckt worden. Die Folgen waren zwar einigermaßen spannend, doch durch Handlungsbögen, die nachher nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hatten aus meiner Sicht künstlich erweitert worden. Was zwar für die Geschichte an sich wichtig war, für meinen Geschmack aber ein wenig zu viel, war die Beziehung zwischen Bodyguard und Schützling. Natürlich sollte es Davids Zwiespalt zwischen Job und Privatleben zeigen, doch irgendwie ging es da über das Ziel hinaus.

„Bodguard“ zeigt dem Zuschauer einen politischen Machtkampf, der nicht immer nur auf der öffentlichen politischen Bühne ausgefochten wird. Die Figuren agieren oft im Schatten und vieles ist nicht so wie es scheint. Diesmal ist es aber nicht die große amerikanische Regierung, die im Mittelpunkt der Geschichte steht, sondern das britische Innenministerium sowie der Terrorschutz.

An und für sich ist „Bodyguard“ eine interessante Serie, die durch viele Wendungen und Geheimnisse in der Handlung punkten kann.

Meine Meinung: 8 von 10 Punkten