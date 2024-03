Bonnie Tyler veröffentlicht Live-Album „In Berlin“

Bonnie Tyler veröffentlicht am 19. April 2024 ihr Live-Album “In Berlin” und feiert ihr fünfzigjähriges Bühnenjubiläum. Die Aufnahmen stammt vom 8. Mai 2019 im renommierten Admiralspalast in Berlin. Das Konzert gehörte zur Tour zum Studioalbum “Between The Earth And The Stars”.

Als sie mit Jim Steinman für ‚Total Eclipse Of The Heart‘ und ‚Holding Out For A Hero‘ (für den Erfolgsfilm „Footloose“) zusammenarbeitete, nahm ihre Karriere gewaltig an Fahrt auf.

Auf „In Berlin“, das am 19. April 2024 erscheint, sind 17 Songs enthalten. Darunter unvergessliche Klassiker, beliebte Fan-Favoriten und aktuelle Hits. Das Release wird als CD sowie zum Download und Streaming erhältlich sein wird.

Bereits morgen, am 22. März, wird die erste digitale Single „Faster Than The Speed Of Night (Live In Berlin)“ veröffentlicht. Die energiegeladene Live-Performance ist ab morgen als Instant Grat Track im Rahmen der digitalen Album-Preorder, als digitaler Download und Stream erhältlich.

Erste Single: https://bonnietyler.lnk.to/fasterthanthespeedofnight

Hier geht es zur Album-Vorbestellung: https://bonnietyler.lnk.to/in-berlin

© Bonnie Tyler – In Berlin (Artwork)

Tracklist:

CD 1:

Flat On The Floor Hold On It’s A Heartache Seven Waves Away Have You Ever Seen The Rain Move This Is Gonna Hurt Let’s Go Crazy Tonight Bad For Loving You

CD 2:

Total Eclipse Of The Heart Between The Earth And The Stars Faster Than The Speed Of Night Turtle Blues Slow Walk The Best Holding Out For A Hero Older

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon