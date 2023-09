boygenius kündigen Release ihrer EP „the rest“

Das Trio boygenius kündigte kürzlich das Release ihrer EP „the rest“ für 13. Oktober 2023 an. Die Gruppe besteht aus Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus und veröffentlichte ihre selbstbetitelte Debüt-EP im Jahre 2018. Die Geschichte wurde dann mit der Veröffentlichung ihres gefeierten Longplayers „the record“ fortgesetzt, der am 31. März diesen Jahres veröffentlicht wurde. Danach überraschen sie uns mit der Veröffentlichung ihres animierten Videos „Cool About It“, der Lead-Single aus besagtem Album. Es entstand unter der Regie von Lauren Tsai, für sie ist es ihr erstes animiertes Video in dem es um die Beziehung zweier Hunde geht. Über das Video sagt Tsai selbst: “Cool About It” is a beautifully melancholic and piercing song that puts words to feelings often unexplained. It is an absolute dream to collaborate with the genius that is boygenius. I made animated videos on YouTube when I was 11 and I cannot imagine something I’d lose my mind over more if I could go back in time and tell myself. I will always be grateful to the band for the many ways in which their work has affected my life.”

© boygenius – the rest EP Cover

Doch es geht schon weiter mit der Ankündigung ihrer EP „the rest“, die am 13. Oktober erscheinen wird. Diese News kam kurz nachdem sie erst gestern Abend „Black Hole“, ihren ersten Song der EP, beim Tourstart in der ausverkauften Boston Show vorstellten. Auf der EP finden sich vier brandneue Songs, produziert von boygenius, Tony Berg, Jake Finch, Ethan Gruska, Calvin Lauber, Collin Pastore und Marshall Vore.

Hier ihr aktuelles Video „Cool About It“ anschauen:

