Bring Me The Horizon hauen “Kool Aid” raus

Die UK-Alternative-Metaller Bring Me The Horizon hauen mit “Kool Aid” eine neue Single raus. Es wird wahrscheinlich Teil des nächsten Longplayers “Post Human: NeX GEn” sein. Das Studioalbum sollte eigentlich schon im September 2023 erscheinen, aber wurde bis auf weiteres – also, auf unbestimmte Zeit – verschoben. Ein neues Release-Datum gibt es noch nicht. Der Song folgt auf dem kürzlichen Ausstieg von Keyboarder Jordan Fish (wir berichteten hier).

