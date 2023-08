Bring Me The Horizon verschieben “Post Human: Nex Gen”

Bring Me The Horizon müssen ihr kommendes Studioalbum “Post Human: Nex Gen”, das am 15. September 2023 erscheinen sollte, auf unbestimmte Zeit verschieben. Der Frontmann Oliver Sykes und die Band haben daher folgendes Statement veröffentlicht:

“𝙨𝙤 𝙄 𝙜𝙤𝙩 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙖𝙙 𝙣𝙚𝙬𝙨… 𝙣𝙚𝙭 𝙜𝙚𝙣 𝙬𝙤𝙣’𝙩 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙎𝙚𝙥𝙩𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 15𝙩𝙝. 𝙪𝙣𝙛𝙤𝙧𝙚𝙨𝙚𝙚𝙣 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙪𝙢𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙪𝙨 𝙪𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙 𝙬𝙚’𝙙 𝙗𝙚 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝. 𝙄 𝙬𝙖𝙨 𝙝𝙤𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙞𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙩𝙗𝙖𝙘𝙠𝙨 𝙬𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙥𝙪𝙡𝙡 𝙞𝙩 𝙤𝙛𝙛 𝙞𝙣 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙪𝙮𝙨 𝙗𝙪𝙩 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚’𝙨 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙤 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙩𝙖𝙞𝙡𝙨 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙞𝙩’𝙨 𝙣𝙖𝙞𝙡𝙚𝙙 𝙄’𝙢 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙣𝙤𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙪𝙮𝙨. 𝙒𝙚 𝙘𝙖𝙣’𝙩 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙮𝙚𝙩 𝙗𝙪𝙩 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙠𝙣𝙤𝙬 𝙞𝙩’𝙨 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚… & 𝙄 𝙠𝙣𝙤𝙬 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙪𝙮𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙨𝙤 𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙜𝙤𝙩𝙩𝙖 𝙗𝙚 𝙖 𝙡𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙧𝙚.. 🙏 𝙬𝙚 𝙙𝙞𝙙 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙧𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙖𝙩 𝙡𝙚𝙖𝙨𝙩… 𝙝𝙚𝙧𝙚’𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙗𝙮 𝙢𝙮 𝙢𝙪𝙨𝙚 @alissic

𝙎𝙤𝙧𝙧𝙮 & 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜”

Das Album könnt ihr weiterhin hier vorbestellen.